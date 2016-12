Riscopri l’Art Therapy per combattere ansia e stress

I quaderni da colorare , in lingua francese Cahiers de Coloriage, in Italia sono un successo in crescita: sono infatti sempre di più gli scaffali dedicati a loro in tante librerie. Passione per i piccoli? Assolutamente no. Come testimoniato da una recente ricerca, colorare 'da grandi' combatte infatti lo stress , aiuta a concentrarsi e favorisce la calma mentale. Ecco perché armarsi di colori e album è un antidoto contro l'invecchiamento .

MEDITAZIONE A COLORI - Da piccoli si trascorrono lunghe ore colorando: abitudine che si tende a perdere una volta divenuti adulti, quando le giornate lavorative e gli impegni ci fanno credere di essere ormai troppo grandi per simili passatempi. Eppure, esistono culture antichissime che hanno fatto del disegno una vera e propria forma di contemplazione. Ci possono volere giorni e giorni per eseguire un mandala, elaborato disegno della pratica buddista, costruito su forme elementari come il cerchio, il triangolo, o il quadrato.



IL SENSO DEL MONDO - Uno dei primi a studiare gli effetti dei mandala sulla psiche è Carl G. Jung nel secolo scorso: lo psichiatra e psicoanalista svizzero inizia a sperimentare l'arte di colorare come tecnica di rilassamento. I mandala infatti, attraverso il complesso simbolismo esprimono il senso universale, tuttavia la forza di questi diagrammi è costituita dalla modalità esperienziale che li rende vere e proprie forme di meditazione tattili. Casella dopo casella, si accostano con precisione millimetrica colori e sfumature: il tempo sfuma e la mente si svuota. Resta un'attenzione concentrata e l'esercizio della mano che si muove, in un gesto dal senso antico.



TRAINING PER IL CERVELLO - Quando coloriamo, a livello celebrale vengono attivate aree differenti. Emisfero celebrale sinistro e destro lavorano insieme: logica ed emozione si fondono in un'alchimia capace di eliminare, per un attimo, l'incessante chiacchiericcio mentale per trasportarci in un profondo stato di quiete. La corteccia cerebrale legata al senso della visione e alle abilità motorie raffinate si attiva di fronte alla capacità di seguire i contorni, riempire spazi piccoli, giustapporre tinte diverse. Nello stesso tempo, la creatività ha un balzo: il colore stimola la percezione e grazie al progressivo rilassamento diminuisce l'attività dell'amigdala. Le emozioni così fluiscono e si abbassa la tendenza al controllo, da cui deriva gran parte dello stress.



COME INIZIARE - I colouring books da Gran Bretagna e Francia sono giunti anche in Italia: si tratta di grandi album con disegni dettagliati, sfolgoranti nei contorni in bianco e nero che invogliano subito a mettersi a colorare. A differenza degli album creati per i più piccoli, questi volumi rappresentano una vera e propria forma d'arte. Armati di pastelli o colori a cera (a differenza dei pennarelli il colore non buca la pagina) e copri il bianco della pagina candida con i colori della tua fantasia. Incredibilmente, scoprirai che anche nelle giornate piene di impegni ti verrà facile trovare tempo per colorare e in breve questa attività dal potere antistress diventerà un'abitudine da coltivare giorno dopo giorno.



20 MINUTI AL GIORNO - Secondo la Mental Health Foundation la percentuale di popolazione inglese con problemi di stress è aumentata del 59% rispetto a cinque anni fa. Colorare accende la fantasia e favorisce la distensione, inoltre può portare al raggiungimento di una maggior consapevolezza verso se stessi e gli altri, perché favorisce l'emergere dell'inconscio. Uno dei benefici dell'utilizzo degli album da colorare è che non necessitano di particolari tecniche, ma sollecitando la voglia di fare e l'uso del colore, aumentano il buon umore con effetti positivi sul rilascio di endorfine.



RISCOPRI L'ISTINTO - Dal punto di vista neuronale, quando ci focalizziamo su un'unica azione tendiamo a dimenticare pensieri e preoccupazioni. Inoltre, non dover disegnare o tracciare linee elimina immediatamente dalla pressione del dover ideare qualcosa, favorendo, al contrario, l'espressione e il senso di gioia libera dato dalla scelta di un colore. Abbandonati al richiamo delle emozioni: non importa se un bosco diventerà lilla o un lago acquisterà riflessi neri. È il tuo istinto ciò che conta, insieme alla meravigliosa ebbrezza di dar vita a un mondo immaginario.