Regali di Natale: dieci idee fai da te

1 CESTO PERSONALIZZATO – Il classico cesto gastronomico? Sì, ma… preparato da te, con i prodotti preferiti della persona che lo riceverà. Scegli cibo artigianale e materie di qualità come cioccolato, miele, vino e formaggi del caseificio.



2 CALDO ABBRACCIO – Una coperta colorata, un paio di calzini per la notte, il maglione morbidissimo: la maglia è gratificante per chi la fa e per chi la riceve in dono. Scopri i colori preferiti della persona e inizia il tuo lavoro.



3 ANTI CERVICALE – Papà e suocera soffrono per i dolori cervicali? Acquista in erboristeria noccioli di ciliegia oppure usa i semi di lino per confezionare un piccolo cuscino anti cervicale in feltro e tela di cotone.



4 DELIZIE IN CUCINA – Se ami cucinare e ogni anno prepari le conserve è un'ottima idea regalare a parenti e amici qualche vasetto con il sugo di pomodoro fatto in casa, sottaceti e salse: farai felice la nuora o la collega perennemente di corsa.



5 BURROCACAO FAI DA TE – Procurati cera d'api, burro di karitè, olio di jojoba e un olio essenziale dal profumo intrigante, per esempio Neroli, vaniglia o menta. Potrai preparare un burrocacao naturale e personalizzato da regalare a colleghe e amiche.



6 AZZURRO LAVANDA – La lavanda è un toccasana contro i dolori cervicali ed è ottima per profumare gli armadi. Confeziona tanti sacchettini. Puoi utilizzare fazzoletti in cotone e tulle da riempire con boccioli di rosa, cannella e lavanda.



7 DELIZIE PROFUMATE – Liquore al cioccolato o all'arancia e biscotti allo zenzero per un Natale dolcissimo. Sperimenta le ricette e confeziona un regalo speciale per nonni e papà. Il segreto è scegliere una scatola con una decorazione particolare.



8 LANTERNE DI LUCE – Scegli un vaso oppure un barattolo di vetro del tipo per la marmellata e inserisci una fila di lucine led, diventerà una simpatica lanterna da posizionare in un angolo dell'ingresso o nello studio.



9 BUON UMORE IN CUCINA – Prepara tante piantine aromatiche e organizza un piatto di legno o di terracotta dove posizionarle: sarà un centrotavola originale e profumatissimo perfetto per chi ama la cucina.



10 AUGURI CON LE GHIRLANDE – Cogli l'occasione di una passeggiata all'aria aperta per raccogliere bacche rosse di rosa canina e rami di pino. Con i rami e i fiori selvatici potrai realizzare una ghirlanda per un augurio speciale ai vicini di casa.