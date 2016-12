Quindici minuti di moto al giorno per vivere meglio

07:00 - Secondo una recente indagine 15 minuti di moto al giorno sono sufficienti per aumentare l'aspettativa di vita e scongiurare il rischio di morte precoce. Essere in forma non deve essere necessariamente connesso a un abbonamento in palestra, ma allude a qualcosa di infinitamente più ampio e profondo, ovvero la capacità di sentire e attivare il nostro corpo. Quando si percepisce un benessere profondo a livello mentale e psicofisico si tende a scegliere una vita più attiva, ricca di entusiasmo e interessi: ecco la vera ricetta di una vita lunga e felice.

Un team di ricercatori a Taiwan ha coinvolto oltre 400mila volontari fra uomini e donne di età superiore a vent'anni. Le persone coinvolte nel test sono state seguite per tredici anni: l'esame ha evidenziato che i volontari impegnati in almeno un quarto d'ora di attività al giorno, hanno visto ridursi del 14 per cento il rischio di mortalità.



Quindici minuti di attività fisica ogni giorno provocano un aumento medio dell'aspettativa di vita pari a tre anni: se oltre a questo consideriamo i benefici derivanti dall'esposizione al sole in termini di vitamina D e prevenzione di malattia alle ossa insieme all'azione antistress e ansia provocata dall'abitudine al moto è possibile delineare una ricetta di semplice benessere quotidiano.



Secondo gli scienziati la salute diventa problematica con più frequenza negli individui che si muovono poco, presentano tendenze alla sedentarietà o svolgono esercizio a bassa intensità. Questa considerazione segna altresì una valutazione stimolante su una pratica che nella società contemporanea diviene fenomeno sempre più raro: l'importanza della fatica. Se un tempo fare lavori fisici di impegno estenuante costituiva l'ovvietà, oggi abbiamo costruito una società basata sul comfort e sull'elogio (talvolta esasperato) della comodità. Al contrario, fare fatica comporta la capacità di mettersi alla prova, superare i propri limiti, vincere la paura e imparare a sentirsi più forti, a livello fisico quanto psichico.



Per rimanere giovane a lungo, nel corpo e nella mente, non esitare a darti una meta da raggiungere: non si tratta di diventare campioni olimpionici o stabilire nuovi record, bensì di raggiungere e superare un limite. Fino a un secolo fa e ancora oggi, in alcuni Paesi del mondo, coprire lunghe distanze camminando è un fatto quotidiano. Nella società occidentale, al contrario, diventa sempre più normale premere il bottone dell'ascensore anche se ci troviamo a fianco le scale. Per cambiare le cattive abitudini basta invertire la marcia e scoprire nuovi approcci all'esistenza. Quando puoi scegli sempre le scale, diventerà la normalità. Andare al supermercato più vicino e tornare a piedi, uscire in bicicletta per le piccole commissioni come comprare il pane o recarsi all'ufficio postale con il tempo costruirà i gesti elementari di uno stile di vita sano e felice.



Quando passeggi aumenta il ritmo e scegli le salite: il walking avrà effetti simili a una corsa lenta, efficace su muscolatura, cuore e salute cardiocircolatoria. Camminare combatte diabete e ipertensione, favorisce il buon umore e la calma mentale: aiuta a evitare il rischio di morte precoce e riduce il rischio di infarto, senza contare l'effetto fortemente antistress.



Se non puoi tenere animali in casa frequenta il canile della tua zona: potrai portare a passeggio i cani e, oltre a beneficiare di un'oretta a passeggio nella natura insieme a un simpatico quattrozampe trotterellante ansioso di sgranchirsi, renderai più felice un nuovo amico, che potrai tornare a trovare ogni volta che avrai un momento libero. In molte città attualmente è possibile fare richiesta al Comune per uno spazio verde in cui fare l'orto: il giardinaggio presenta numerosi benefici per la salute, tanto da essere un valido aiuto contro ansia e depressione. Dalla passione per la pittura allo sport o il ballo sono innumerevoli le attività capaci di scuoterci e creare una scossa d'energia.



Da oggi hai un motivo in più per mettere a punto il cronometro e calcolare quindici minuti da dedicare a te ogni giorno: secondo i medici la consapevolezza che basta un quarto d'ora per migliorare la nostra salute è un forte stimolo è aggiungere nuove abitudini allo stile di vita consueto e... smettere di guardare l'orologio per saltare, dipingere, correre, dare forma a un benessere semplice e naturale.