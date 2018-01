Niente stress: inizia l'anno con una "to do list" efficace

Bisogna essere obiettive: al gentil sesso spetta organizzare tutta la vita familiare.

Dalla casa alla scuola, passando per le attività dei figli e le riunioni di condominio, senza trascurare il lavoro fuori casa: riflettendoci su, forse quando hanno inventato i PC pensavano proprio alle donne!



Ottimizzare il poco tempo a disposizione portando a termine i progetti entro i tempi stabiliti sembra quasi impossibile, ma la soluzione c'è: la to do list , ovvero la "lista della spesa" di antica memoria.



Sembra facile: saper davvero comporre la lista sembra facile a prima vista, ma qualche accorgimento va senz'altro adottato per sfruttare al meglio questo strumento quasi casalingo. Infatti non è sufficiente scrivere nero su bianco una lista di cose da fare, occorre stabilire delle priorità, che possono essere, per esempio, l'ordine delle scadenze o l'urgenza di alcune incombenze.



C'è lista e lista: a fare la differenza nella propria to do list è proprio la modalità con cui si compila la lista, che per essere realmente efficace dovrebbe essere stesa seguendo un criterio ben definito.



Prima l'elenco: il primo passo da compiere è buttar giù tutti i vari impegni, scadenze, compiti e mansioni da svolgere senza seguire un ordine preciso: dopo qualche minuto, e magari dopo aver sorseggiato una bella tisana detox, è necessario rivedere l'elenco, cercando di selezionare solo tre priorità tenendo conto sia dell'importanza effettiva sia delle ragioni per cui questa o quella cosa è importante.



La perfezione non esiste: consapevoli che tutti sbagliamo e che la perfezione non è di questa terra, evitiamo di essere eccessivamente precise e rigorose. Ricordiamoci che l'imprevisto è dietro l'angolo e la flessibilità è d'obbligo.



Vai col sorriso: voler completare ogni voce della nostra lista senza richiedere supporto e aiuto, anche quando potremmo, è assolutamente da evitare. Per aumentare le probabilità di successo, infatti, saper delegare a marito, ai figli e alla suocera - perché no? - diventa questione di sopravvivenza. Affrontiamo la vita col sorriso, tutto diventerà più leggero!