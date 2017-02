Le idee anti stress da mettere in pratica tutti i giorni

Il termine stress, in senso stretto, indica semplicemente il modo in cui ci adattiamo agli stimoli che ci arrivano dall’esterno. Naturalmente, per adattarsi a una situazione, occorre mettere in atto alcune strategie e queste possono avere più o meno successo. Ad esempio, se fa molto freddo, possiamo coprirci di più oppure accendere il riscaldamento. Quando uno stimolo negativo permane nonostante tutti i nostri tentavi di resistergli, si finisce per sentirsi sopraffatti: a questo punto subentra quello stato di disagio che noi tutti ben conosciamo e che, se si protrae nel tempo, conduce a quello che gli scienziati chiamano distress, ovvero stress patologico.



Per vivere bene non è necessario eliminare ogni fonte di stress, cosa tra l’altro quasi impossibile, ma è sufficiente mettere in atto una serie di strategie in grado di proteggerci e di affrontare le situazioni difficili con i giusti strumenti. Ecco qualche contromisura da mettere in pratica nella vita quotidiana.



Rinuncia a voler fare tutto – Il multitasking è un falso mito e ormai è riconosciuto anche dalla scienza: fai un elenco delle tue priorità, focalizzati sulle cose più importanti, davvero indispensabili e tralascia il resto. Impara a vivere senza correre continuamente: prendi l’abitudine di fare un elenco delle cose che dovresti fare (secondo te), scartane almeno due e inserisci nella lista una cosa piacevole o un momento tutto tuo. Impara a delegare: anche se le cose non saranno perfette come se le facessi tu, scoprirai che il mondo va avanti lo stesso.



Scegli con cura i tuoi amici – Privilegia gli incontri con le persone positive, che sanno affrontare la vita con il sorriso sulle labbra, e sfuggi a chi vede sempre tutto nero e che cerca sempre di smontare i tuoi entusiasmi.



Impara a respirare – Sembra una sciocchezza, ma da questo semplice gesto può davvero dipendere il tuo benessere. Impara a respirare utilizzando il diaframma, ovvero la parte bassa del torace; se non ci riesci, prova a distenderti sul letto e a rilassarti come per metterti a dormire: noterai che ad ogni respiro comincerà a sollevarsi la pancia e che le spalle restano ben ferme. Questo è il respiro corretto: impara a conservarlo anche nel corso della giornata. Nei momenti di stress, per esempio in coda nel traffico o in metropolitana, sbuffa, espelli tutta l'aria, poi inspira profondamente, come per fare uno sbadiglio: senti la pancia che si gonfia e osserva la scena intorno a te, come se ti trovassi fuori dal tuo corpo: questa è la prima forma di meditazione.



Concediti un po’ di sport o un hobby dinamico – Vai in palestra o in piscina, o almeno fai una passeggiata serale. Sgranchisci il tuo corpo e muoviti più che puoi. Dedicati al giardinaggio o a un altro hobby antistress, oppure regalati un massaggio o una seduta in un centro benessere. Tutto questo ti aiuterà a crearti uno spazio fisico e mentale in cui dimenticare tutto e recuperare le energie.



Scegli i cibi e le bevande anti stress – Scopri il potere calmante delle tisane e delle erbe medicinali. Se preferisci puoi assumerle anche sotto forma di integratori. Oltre alla camomilla e alla valeriana prova il biancospino, la passiflora e la griffonia che, oltre a regolarizzare il sonno, aiuta a combattere gli attacchi di fame nervosa, tipici dei momenti stressanti. Mangia in modo sano, privilegiando frutta e verdura, e limitando al massimo gli alcolici e il fumo.



Previeni lo stress – Interroga te stessa e cerca di individuare quali sono le situazioni che consideri più stressanti e cerca di eliminarne almeno qualcuna. Davanti a una situazione sgradevole non limitarti a subire, ma cerca una soluzione. Se trovarti imprigionata nel traffico ti fa impazzire, lascia a casa l’auto e prendi l’autobus, almeno per un tratto di strada, oppure unisciti a un collega simpatico condividendo il mezzo di trasporto: il viaggio sembrerà più breve.



Impara ad esprimere quello che provi – Concediti lo spazio per liberare le tue emozioni: è inutile e controproducente reprimere tutto come una pentola a pressione. Anche se è indispensabile una certa dose di autocontrollo e di diplomazia nel manifestare il nostro pensiero, esprimere le nostre opinioni è vitale per la nostra salute. Basta farlo con un po’ di tatto e senza ferire gli altri.



Impara a dire NO – E’ inutile sopportare sempre tutto a tutti i costi. Non sentirti in colpa se non arrivi a soddisfare tutti (e in ogni caso rileggi il punto uno di questo vademecum).