Le domande che vale la pena fare a tua madre

07:00 - Ci sono parole che rimangono in gola, mai dette, e finiscono per diventare piccoli segreti familiari destinati a scomparire nel tempo. Eppure ci sono domande che dovremmo fare, per conoscere meglio noi stessi e la famiglia da cui proveniamo. Certe volte sono le risposte a fare paura o l'imbarazzo di una vicinanza talvolta assente, ma rompere il ghiaccio potrebbe davvero valere la pena e andare a beneficio della tua salute e felicità futura.

Hai mai chiesto a tua madre quali sono stati i suoi più grandi amori giovanili? Questa domanda non riguarda solo il lato romantico di una persona che tu vedi inevitabilmente come madre ma che è anche altro. Tua madre è stata bambina, ragazza e donna: come ogni persona, possiede la sua storia, che negli anni ha preso forma in un mondo che adesso non esiste più, trasformato dal tempo. Arriva un momento della vita in cui è importante conoscere la propria mamma anche come donna e capire i suoi desideri, rimpianti, piccoli o grandi sogni, attraverso il rapporto con le prime esperienze d'amore, delusioni e scommesse: il suo modo di rapportarsi alle emozioni e al sesso maschile solitamente ha una forte connessione anche rispetto alle modalità con cui tu ora tendi a rapportarti con il sesso e i sentimenti. Perciò conoscere questo lato di tua madre può aiutarti a far luce e, potenzialmente, migliorare le tue relazioni, capire il tuo modo di agire in profondità.



Come si sono conosciuti i tuoi genitori e che tipo di coppia sono o sono stati? Nel momento in cui due persone decidono di avere un progetto comune si avvicinano uno all'altro, ognuno con il suo portato di sogni, impressioni, paure. Fatti raccontare le maggiori difficoltà affrontate nel matrimonio, i momenti più belli, gli eventuali contrasti con le famiglie d'origine. Dei rispettivi genitori qualche volta non si conoscono nemmeno tutti i lavori fatti nell'arco della vita o i luoghi dove hanno vissuto: chiedi a tua madre qual è il primo impiego ottenuto, cosa le sarebbe piaciuto diventare quando era piccola, quali fossero le sue materie preferite a scuola. Conoscere i sogni di una persona significa ri-conoscere e scoprire un individuo attraverso diversi ambiti, elaborando un nuovo profilo più vicino alla totalità di ciò che ognuno è. Significa conoscere meglio te stesso e il tuo modo di approcciarti al lavoro, gli obiettivi di vita, l'amore.



Chiedere se in famiglia ci sono stati aborti e informarsi su malattie rilevanti di nonni e zii è un interrogativo che può rivelarsi incredibilmente prezioso per quanto riguarda la salute. Di frequente accade che alcune situazioni possano interessare membri diversi della famiglia: patologie invisibili vengono individuate più facilmente quando si è a conoscenza della storia clinica familiare, con buone possibilità di agire anche a livello preventivo.



Se puoi effettuare una chiacchierata approfondita con altri membri della famiglia, cogli l'occasione per solleticare nell'altro la voglia di raccontare e raccogli i punti di vista sui ruoli delle diverse persone in famiglia, i contrasti e gli aneddoti che rendono ogni gruppo familiare un micro-mondo di storie. Attraverso tua madre puoi venire a contatto con storie familiari che in modo indiretto influenzano il vostro nucleo ancora oggi, attraverso il rapporto con le emozioni nascoste che si credono dimenticate sotto la polvere degli anni.