Le cose da fare insieme alla tua amica appena diventata mamma

L'arrivo di un bambino sovverte gli equilibri di una coppia e ristabilisce le priorità personali quanto familiari. L'amicizia non è certo esente da questo terremoto emotivo! Le cose più importanti da non perdere di vista? Calma, ascolto e flessibilità, ecco la magica chiave in grado di abbattere ogni resistenza e far tornare la serenità.



NON FARE FINTA DI NULLA - Vorremmo che le amiche fossero sempre al nostro fianco, pronte a combattere, elargire consigli e sostenere, ma ci sono momenti in cui la vita cambia all'improvviso e davanti a noi c'è un nuovo paesaggio da affrontare. Non pretendere che l'amica con cui condividi anni di confidenze abbia gli stessi ritmi di prima. Far finta che non sia accaduto nulla sarebbe ingiusto e triste.



FAI AMICIZIA CON IL SUO BIMBO - Cogli l'occasione per conoscere il suo bambino coltivando un rapporto anche con il neonato: negli anni questa relazione acquisterà fiducia e sicurezza, diventando per lui un ulteriore punto di riferimento oltre a quello dei genitori. Inoltre, anche se non hai figli, gettarti a capofitto insieme all'amica di sempre fra libri di pappe e genitorialità può risultare divertente e utile, in più contribuirà a unirvi ulteriormente.



COINVOLGILA IN UN'ATTIVITA' FISICA - Cosa ne dici di un corso insieme in piscina o a danza? Ogni donna dopo il parto sente l'esigenza di recuperare la forma e modellare il corpo. Affidare il piccolo al padre, o in alternativa ai nonni, aiuterà il bambino a sviluppare un rapporto con la figura maschile di riferimento e costituirà un momento di spensieratezza importante per la mamma, che ha bisogno anche di momenti per se stessa.



ORGANIZZA UNA SERATA A CASA SUA - A fine giornata ritagliarsi qualche ora da condividere insieme può essere più facile, soprattutto per chi lavora e durante tutta la giornata è costretta a correre. Cacciate fuori di casa il neopapà! Per lui sarà divertente una serata di libertà insieme agli amici, invece per mamma e migliore amica sarà l'occasione per cucinare insieme (o ordinare una pizza!) e fare una scorpacciata di chiacchiere mentre il pupo si addormenta.



PORTALA AL PARCO - Sai che il parco è perfetto per tutti e tre? Sbizzarritevi in pomeriggi a piedi nudi con cestino da picnic, libri, coperta e musica. Passo dopo passo vi coglierà un profondo senso di relax. Assaporate, insieme, il piacere di essere immerse nella natura, la carezza del sole tiepido e la brezza del vento fra gli alberi: un ottimo modo per tornare in connessione con la parte bambina che ognuno di noi, nel profondo, conserva ancora.