La fortuna? Impara a stuzzicarla

QUESTIONE DI CERVELLO – Da recenti studi nell'ambito delle neuroscienze emerge che quando siamo di buon umore tendiamo a concentrarci più sulla visione d'insieme anziché sui singoli dettagli. È un'ottima strategia. Allenati a andare al di là del singolo particolare o di un certo punto di vista: trova l'elemento comune e col tempo costruirai una panoramica più ampia, in grado di contenere idee e spunti diversi.



ATTENZIONE MOBILE – Rimanere fissi sulla propria idea spesso comporta una perdita di energia e riduce gli incontri. Al contrario, quando hai un atteggiamento di apertura e ti lasci coinvolgere, ampli l'orizzonte delle tue potenzialità e... vedi cose che altrimenti non noteresti. Fai chiarezza su obiettivi e mete che consideri importanti, ma anziché forzare le cose impara a prendere dal momento presente ciò che esso ti può dare.



ADDESTRA L'ATTENZIONE – Le occasioni sono ovunque, per questo è importante allenarsi a vedere. Trovare un quadrifoglio in mezzo a un prato verde non è semplicemente questione di fortuna, ma un'abilità da esercitare. Invece di affrontare la giornata concentrandoti esclusivamente sui tuoi obiettivi, inizia a osservare e accogliere le persone e le cose che incontri sul tuo cammino: saranno fonte di ispirazione. Questo atteggiamento aumenterà la possibilità di fare incontri positivi inaspettati.



CHE COSA VUOI? – Focalizzare l'attenzione aiuta a fare chiarezza sui desideri e gli obiettivi a cui davvero teniamo. Se non l'hai ancora fatto inizia a chiederti che cosa vuoi ottenere dai prossimi mesi. Attenzione, non si tratta dei buoni propositi che ragionevolmente consideri utili, ma di ciò che desideri autenticamente e che ti dà gioia. L'entusiasmo e la curiosità ci attivano dall'interno e sono forze potenti, in grado di aumentare l'energia e la voglia di combattere.



ABBI CORAGGIO – Se vuoi imparare a nuotare… accetta di spostarti dove c'è acqua! Oppure ammetti che non ti interessa abbastanza. Spesso siamo convinti di ciò che desideriamo, ma non facciamo il passo successivo. Basta rimandare! Inizia a essere sincera con te stessa e muoviti di conseguenza, attuando cambiamenti piccoli e radicali nella tua giornata.



ATTIVA LA CURIOSITÀ – Come valuti le esperienze degli altri? L'umiltà insegna a trarre lezioni positive dalle conquiste altrui. Tieni come riferimento l'esempio di persone che consideri positive e costruttive. Nutrire la propria curiosità e ispirazione ti darà modo di fare incontri speciali, ampliare la tua rete di conoscenze e scoprire campi nuovi. Quando abbiamo il coraggio di ascoltarlo, l'istinto naturale ci porta verso situazioni e contesti in grado di far emergere le nostre risorse. La fortuna è questione di intuito, esercitati ogni giorno.