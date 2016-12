L'atteggiamento vincente per vivere al meglio l'anno nuovo

07:00 - Anche questa volta inizierai il nuovo anno con tanti buoni propositi: di solito l'effetto inebriante inizia a svanire già in febbraio, quando la quotidianità torna a sommergerci con i suoi ritmi spesso devastanti. Hai voglia di partecipare a un esperimento? Inizia il 2015 senza buoni propositi... ma con la voglia di goderti di più il presente.

Cosa potrebbe succedere se smettessimo di focalizzare tutte le nostre energie nel cambiamento e iniziassimo, semplicemente, a goderci le cose esattamente così come sono? Innanzitutto prova a smettere di giudicare continuamente te stesso e la tua vita. Ogni persona nell'arco dell'esistenza deve confrontarsi con dolore, paura, difficoltà: sono questi ostacoli ciò che migliora la nostra capacità di reagire e trovare nuovi sensi. I problemi se affrontati con il giusto atteggiamento ci aiutano a diventare più intuitivi, ricchi di ingegno e un pizzico più saggi.



Hai mai notato che i cosiddetti vincenti sembrano divertirsi moltissimo? Non aver paura dei risultati, di perdere o fare brutta figura: il vero veleno non è una sconfitta, ma il non saper imparare dai momenti no, dalle cose che sono andate male, da tutto ciò che invece, se visto attraverso una prospettiva differente, può costituire una preziosa lezione per il futuro. Imparare a dare sfogo alle proprie emozioni e al tempo stesso valutare gli eventi come se tu fossi un osservatore esterno ti aiuterà a diventare più obiettivo e inventare nuovi punti di vista.



Cura te stesso, dal corpo alla mente: questo non deve essere un buon proposito, ma un'abitudine. Inizia oggi, adesso. Una semplice boccata d'aria fresca alla finestra, una passeggiata nel verde tra gli alberi, o un pranzo fatto con amore e in grado di attivare il tuo benessere costituiscono già preziose perle da infilare nel conto dei giorni. Quando il tuo corpo è scattante, anche umore e vitalità migliorano. Saluta il buon giorno con dieci minuti di stretching, mangia ciò che ti nutre davvero, ascolta chi ti circonda senza dimenticare di prendere spazi di silenzio per te stesso. Interessati a ciò che ti entusiasma e ti appassiona: il modo migliore per realizzare i tuoi buoni propositi per il 2015 è ora.