Impara a lavorare senza stress

1 QUAL È IL TUO OBIETTIVO? – Stabilire le priorità della giornata è fondamentale. Suddividi il lavoro in una serie di mini-obiettivi e per ognuno stima una tempistica, ti aiuterà a pianificare meglio gli impegni.



2 MENO DISTRAZIONI – Eliminare le perdite di tempo favorirà concentrazione e velocità. Dopo le visite ai siti di interesse o ai social fai logout: dover inserire di nuovo le password scoraggia la voglia di perdere minuti preziosi con news e aggiornamenti.



3 ISPIRATI – Informarsi ispira la mente e permette di trovare nuovi agganci. Inizia la giornata con un caffè e il giornale oppure sfrutta un abbonamento su tablet al quotidiano o una rivista di tuo interesse: leggere mette in moto la creatività.



4 FERMATI – Hai iniziato un lavoro? Evita di alzarti in continuazione o interessarti alle conversazioni dei colleghi. Ridurre la quantità di attività in corso permette di focalizzarsi su un obiettivo e aumenta la concentrazione.



5 TELEFONI… MUTI – Metti lo smartphone in modalità silenziosa e... lascialo in borsa. Per chiamate e messaggi meglio sfruttare una pausa o il rischio è di passare la giornata fra notifiche e aggiornamenti. Chat? No, grazie. Se per lavoro sei obbligata a essere in chat crea un messaggio personalizzato e imposta su occupato.



6 CONDIVIDI – Creare un buon team di lavoro significa unire le forze e essere capaci di superare le differenze in vista di un obiettivo comune. Appiana le divergenze invece di creare distanza e il dialogo con i colleghi migliorerà sensibilmente.



7 QUINDICI MINUTI – La risposta a una mail o l'ordine in sospeso? Se servono meno di quindici minuti… fallo subito! È una regola semplice, ma ti eviterà di accumulare cose che possono essere svolte molto più velocemente quando si affrontano nell'immediato.



8 PAUSA CREATIVA – Vietato saltare il pranzo o rimanere incollati al computer tutto il giorno. Se lavori in ufficio o trascorri lunghe ore in piedi cogli l'occasione per sgranchirti: usa cinque minuti per fare stretching o una piccola passeggiata. Stare all'aria aperta influisce positivamente sulla produzione di endorfine, migliora l'umore e stimola la creatività.



9 IMPREVISTI – L'abitudine a prevenire e controllare i contrattempi può diventare un'ossessione. Esercita la tua elasticità mentale. Accettare ciò che la giornata offre di volta in volta costituisce una straordinaria opportunità per imparare a rispondere con più grinta e prontezza agli eventi.



10 CORPO MENTE – Quando il corpo è allenato la mente lavora meglio, perché ci sentiamo in forma, pieni di vitalità. Scegli uno sport in grado di stimolare il tuo entusiasmo. Cammina, corri, vai in bicicletta. Usa la meditazione, la musica o le passeggiate nella natura per svuotare la mente e trovare più concentrazione. Alla lunga risparmierai energie e tempo prezioso.