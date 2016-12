Il brutto tempo mi butta giù? Tirati su con i nostri consigli!

I SINTOMI – Secondo le statistiche sono oltre 12 milioni le persone colpite dalla depressione stagionale, SAD, Seasonal Affective Disorder. Difficoltà di concentrazione, tristezza, cambiamenti importanti nell'appetito, voglia smodata di carboidrati come pasta e pane, perdita di motivazione e ansia non dovrebbero essere sottovalutati, perché questi sintomi parlano di una difficoltà dell'organismo ad adattarsi.



VOGLIA DI LUCE – Al momento rimangono sconosciute le cause alla base del fenomeno, tuttavia dagli studi emerge l'importanza del fattore luce. Quando i raggi solari colpiscono l'occhio viene trasmesso un messaggio a livello dell'ipotalamo, che controlla l'attività endocrina, sonno, fame così come le sensazioni legate al freddo. La luce attiva la produzione di serotonina, mentre l'oscurità influisce con un aumento di melatonina, correlata al sonno.



BUONE ABITUDINI – Appena ti svegli alza le tapparelle, la casa sarà subito più luminosa. Preparare una colazione nutriente, con gli ingredienti che amiamo, stimola a uscire dal letto e iniziare la giornata. Sperimenta nuove ricette e se hai tempo regalati una doccia energizzante per svegliarti e uscire dal torpore. Spalancare le finestre è un'ottima abitudine: bastano dieci minuti per arieggiare le stanze.



CONTRO LA STANCHEZZA – Tieni in borsa un thermos con un infuso di fiori. Ibisco, mirtillo e frutti rossi favoriscono la circolazione, sono detox e grazie al profumo intenso ti daranno vitalità. Lavori in un ambiente chiuso? Quando puoi sfrutta due minuti o la pausa pranzo per uscire a fare quattro passi. Camminare all'aria aperta combatte la depressione, stimola la serotonina e migliora l'umore.



TERAPIA NATURALE – Passeggia nel parco più vicino, cerca aree verdi, pratica nuovi sport. Puoi scegliere di chiuderti nel tuo isolamento oppure… sorridere al mondo. Essere curiosi di ciò che accade intorno a noi aumenta i nostri interessi, aiuta a fare nuove conoscenze e permette di ampliare la propria rete. Sì agli integratori naturali: zafferano, griffonia e rhodiola aiutano a ritrovare la serenità e calmano l'ansia. Bevi tanta acqua, soprattutto al mattino, e a fine giornata impara a regalarti un momento di calma, tutto per te.



RITI BENESSERE – Suffumigi a base di rosmarino e tea tree oil, un pediluvio con sale grosso e timo, qualche goccia di lavanda sul cuscino o da massaggiare sul collo: prendersi cura di sé è questione di pochi minuti. Un dono verso se stessi a cui non si dovrebbe mai rinunciare, anche quando si va di fretta. La vita è adesso, impariamo a vivere ogni istante con la sua magia. Andare con calma aiuta a ritrovare il sorriso.