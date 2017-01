I trucchi per addormentarsi in fretta e riposare meglio

Impara a rilassarti – Fai il punto della situazione sulla giornata appena trascorsa e sulle cose da fare il giorno dopo, ma prima di entrare in camera da letto. Se serve, fai un elenco scritto degli impegni e dei problemi da risolvere: chiudilo in borsa e sforzati di allontanarlo da te e non penarci più. Quando spegni la luce, immagina di chiudere fuori tutte le preoccupazioni e immagina di essere in un posto quieto e sereno, come una spiaggia, un giardino, un angolo della casa che ami particolarmente, e lasciati andare.



Non prendere farmaci a meno che non sia stato il medico a prescriverli. Preparati invece una bevanda calda, come un bicchiere di latte, una camomilla o una tisana di erbe rilassanti, trasformando il momento di andare a dormire in un piccolo rito da mettere in atto tutte le sere.



Cura il tuo ambiente – Sei certa che la tua camera da letto favorisca il riposo? Cerca di evitare i rumori molesti, ad esempio montando i doppi vetri alle finestre per limitare il rumore della strada, controlla la temperatura della stanza (il troppo calore è nemico del buon riposo), controlla le fonti luminose, come i led del cellulare, la sveglia digitale che lampeggia e altro del genere. Se ti piace e ti aiuta a rilassarti, puoi ascoltare le musiche di ambiente che riproducono i suoni della natura, come le voci del bosco, o le onde del mare, o ancora il suono della pioggia.



Dimentica l'orologio – Una volta spenta la luce, non controllare più che ore sono. Non c’è niente di più irritante che vedere il tempo scorrere mentre si sta cercando di addormentarsi e si pensa alla sveglia che suonerà domattina presto. Non guardare l’orologio neppure se ti svegli nel cuore della notte, ma cerca di restare immobile annullando ogni pensiero: la mente tornerà a mettersi in stand by e ti riaddormenterai più facilmente.



Fai sport, ma almeno tre ore prima di andare a letto - Una corretta attività fisica, come una lezione di pilates, o una corsa, una passeggiata a passo veloce o mezz’ora di stretching, sono un buon modo per scaricare la tensione della giornata e arrivare a quel senso di sana stanchezza che ci aiuta ad addormentarci. Da evitare però è la ginnastica poco prima di andare a dormire: la “carica” che ne deriva può impedirti di prendere sonno.



Distrai la mente – Se il fatto stesso di entrare nel letto porta con sé la consapevolezza che non riuscirai a dormire, distrai la mente. Prova ad esempio a leggere qualche pagina di un buon libro e, se adoperi un lettore di e-book, imposta la retroillumazione sulla luce notturna, con prevalenza di luminosità gialle e rosse che, a differenza di quelle blu, favoriscono il riposo.