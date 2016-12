I modi per sviluppare l'intelligenza emotiva

LEGGI? – I dati di una ricerca effettuata in Canada hanno dimostrato che leggere permette di sviluppare empatia. Chi ama i libri, inoltre, mostra amore per l'ecologia e un maggior rispetto verso le regole di civile convivenza. Che sia un romanzo o un tomo storico, leggere significa imparare a mettersi nei panni degli altri, venire a contatto con modi diversi di intendere e vivere il mondo, scoprire punti di vista nuovi.



ASCOLTA LE TUE EMOZIONI – In che rapporto sei con le tue emozioni? Spesso la fretta della routine quotidiana non permette di affrontare serenamente i momenti di tristezza, rabbia, frustrazione. Vorremmo che la vita fosse un susseguirsi di giornate felici, eppure l'esistenza è fatta anche di momenti difficili. Impara a ritagliare il tempo che ti serve per metabolizzare i sentimenti: rubalo alle pulizie e a tutto ciò che pensi di dover fare. Il senso del dovere crea pesantezza e aumenta lo stress. Anziché lasciarsi dominare dal perfezionismo, meglio essere fieri di avere una casa più disordinata e… sentirsi leggeri dentro, soddisfatti del tempo per se stessi.



LIBERA L'ENERGIA – Inizia a chiederti come ti senti davvero. Quali che siano le tue emozioni profonde, vederle con lucidità e coltivare la consapevolezza ti aiuterà a conoscere te stessa e migliorare la tua capacità di rispondere agli eventi. Sperimenta materiali diversi: colori, dalle tempere alle tele, bricolage, pasta di sale o mais, vernici e colla. Sviluppare la manualità e mettere le mani in pasta stimola a entrare in contatto con la propria creatività, migliora l'autostima e la fiducia in se stesse.



TU E IL MONDO – Il corpo parla: osserva tensioni muscolari e disturbi. I sintomi rivelano lo stress: un'indicazione preziosa verso ciò che non ci diamo la possibilità di fare e verso gli aspetti che potremmo cambiare della nostra vita. Ascolta i tuoi pensieri: quante volte nell'arco della giornata ti capita di giudicare chi hai di fronte? Succede continuamente, perché siamo stati abituati, fin da piccoli, a essere mortificati e sgridati. Dai spazio a ciò che ti fa stare bene e cerca ciò che stuzzica il tuo entusiasmo, sarà una svolta.



IL PENSIERO CREA REALTÀ – Educa i tuoi pensieri a un nuovo approccio. Invece delle critiche imparare a vedere il lato bello (in noi stessi e negli altri!) ci rende più felici e costruttivi. Sviluppare empatia a livello profondo migliora il rapporto con noi stessi e rende più positive le relazioni con gli altri, perché anche in un capo scontroso o un familiare dal carattere difficile è possibile vedere una persona, proprio come noi, con tanti dubbi, gioia, paura e voglia di stare bene.