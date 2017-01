I buoni propositi per l'anno nuovo: non abbandonarli nel giro di una settimana

SENTI – Il primo passo è ascoltare la tua voce interiore. Che cosa vuoi realmente? Lascia libera la tua immaginazione e prenditi dieci minuti per viaggiare con la mente. Secondo gli esperti immaginare aiuta a focalizzare i nostri bisogni profondi.



SCRIVI – Trasferire i pensieri sulla carta ha una funzione fondamentale, perché aiuta a dare una definizione concreta al contenuto della mente. Cogli il momento. Tieni a portata di mano un grande foglio. Usa i colori. Dai voce al tuo istinto.



DISEGNA – Come emerge dalle ultime ricerche nelle neuroscienze il cervello ragiona per immagini, ecco perché disegnare trasmette una visione in modo efficace e immediato rispetto alle parole. Non serve essere artisti, aggiungi simboli e colori.



DETTAGLI – Di che cosa hai bisogno per tradurre in realtà i tuoi desideri? I dettagli costituiscono una parte fondamentale, perché aiutano a pensare alla realizzazione pratica.



CONCRETEZZA – Valuta con sincera onestà i tuoi buoni propositi. Un conto è desiderare di perdere qualche chilo o fare sport, un altro è mirare a obiettivi che in realtà non ti corrispondono: i desideri impossibili mettono ansia e sono frustranti.



IMPEGNO - Uno dei motivi per cui i buoni propositi vengono abbandonati in fretta è che desideriamo in modo generico: voler smettere di fumare non basta. Per tradurre un sogno in realtà c'è bisogno di impegno. Quanti sacrifici sei disposta a fare?



IL TUO PIANO – Vuoi iniziare a fare sport, trovare una nuova casa o un lavoro? Pensa a due o tre obiettivi realmente importanti e definisci le azioni che ti aiuteranno a raggiungerli. Creare un piano ti aiuterà a cambiare la routine nei fatti.



TEMPO – Per diventare realtà i buoni propositi hanno bisogno di tempo e impegno. Decidi quanta energia desideri dedicare ai tuoi obiettivi e… scrivi sul calendario i progressi fatti insieme alle ore utilizzate. Ti aiuterà a mantenere gli impegni presi.



FORZA POSITIVA – Gli amici e le persone positive, le buone letture, film e teatro, passeggiate nella natura: sono tante le occasioni che aiutano a ispirarsi. Cerca di stimolare ogni giorno la curiosità e nutri la tua mente, sarà gratificante.



CE LA FAI – Gli ostacoli danno la misura della nostra reale convinzione, perché ci spronano a fare lezione degli errori e andare avanti senza arrenderci. Scava in te stessa e demolisci le tue barriere. Trasforma la tendenza a dirti che non ce la fai in un nuovo mantra: puoi farcela. Inizia a vedere le tue risorse.