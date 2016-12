I benefici del camminare a piedi scalzi

CIRCOLAZIONE – La pressione esercitata sul suolo contribuisce a migliorare la capacità percettiva della pianta del piede, migliorando l'equilibrio e favorendo una buona circolazione. Camminare a piedi nudi è un esercizio benefico in grado di riportarti alle sensazioni intense del contatto di pelle: un beneficio sul piano fisico e a livello emozionale, perché rimanda alla condizione naturale dell'essere umano, che per millenni ha camminato a piedi nudi o utilizzando supporti leggeri.



EQUILIBRIO – Durante la bella stagione cogli l'occasione per ritrovare l'abitudine di stare a piedi scalzi. Gli scogli e la spiaggia sono perfetti per fare esercizio e rafforzare le articolazioni. Fai una gita al fiume? Cammina sui sassi e nell'acqua, che di solito ha temperature piuttosto fredde: avrà il piacevole effetto di un massaggio naturale in grado di riattivare la circolazione. Con la pratica conquisterai equilibrio e armonia.



STRESS – Scarpe pesanti e stivali proteggono la pelle, ma al tempo stesso isolano il piede dal suolo. Il contatto della pelle sulla superficie terrestre è un'emozione primordiale, anche se abbiamo perso la capacità di avvertire queste sensazioni in tutta la loro intensità. Dagli studi emerge che l'abitudine a camminare a piedi nudi contribuisce a ridurre i livelli di stress e dona un senso di libertà.



POSTURA – Sfrutta il pavimento di casa e il giardino per camminare a piedi nudi in tutta tranquillità. Gradualmente potrai esercitarti su terreni differenti: dall'erba dei prati al legno, ogni materiale è in grado di regalare sensazioni diverse. Pilates, yoga o discipline come karate e judo insegnano a stare a piedi scalzi, un'abitudine capace di influenzare positivamente il sistema linfatico e la circolazione sanguigna, migliorando la postura e la salute della schiena.



MENTE – Passo dopo passo ritroviamo stabilità e un senso di pace. A piedi nudi recuperiamo la forza vitale e il contatto con la terra: migliora la percezione dei cinque sensi e la muscolatura del piede diventa più forte. Un allenamento da utilizzare come strategia antistress. Giorno dopo giorno una vera e propria pratica di meditazione attiva.