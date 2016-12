Hai bisogno di sbloccarti? Ecco i pensieri che ti aiutano

Sento la mia paura e la ascolto – Abbassa la suoneria del cellulare, ritaglia dieci minuti tutti per te e scegli un posto comodo, per esempio sul tappeto di casa, dove sederti senza essere disturbata. Chiudi gli occhi. Respira profondamente. Ascolta la tua paura: tu sai di che cosa è fatta, permetti a questa emozione così intensa di parlarti. Insicurezza, ansia da prestazione, paura del fallimento possono venire dall'infanzia e averci intaccato così nel profondo da essere diventate parte del nostro modo di agire.



Che cosa può succedere? – Hai individuato le tue paure e le resistenze che si frappongono fra te e il cambiamento. Adesso è il momento di chiedere a te stessa che cosa potrebbe accadere se tu decidessi di andare verso la direzione che desideri. Spesso è il senso di incertezza a offuscare la visione e creare confusione mentale. Le convinzioni limitanti sepolte dentro di noi talvolta ci convincono che rischiare sia negativo, ma l'esperienza di vita probabilmente ti ha già mostrato più volte che anche una situazione apparentemente sicura può riservare grosse sorprese. Un motivo in più per accettare di fare il salto e osare.



Le mie risorse mi rendono più forte e tenace – Quali sono le risorse che puoi utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi? Pensa a tutte le cose che sai fare, anche gli hobby e tutto ciò che scuote la tua passione: usa questi momenti per creare spazi in cui rilassarti, trovare nuove dimensioni, costruire la tua autostima. Le persone positive che conosci possono costituire un sostegno importante. Condividi i tuoi progetti con chi stimi, sarà un modo per prendere un impegno con te stessa e passare ai fatti. Sentire il supporto degli altri aiuta a sentirsi più sicuri di sé e dà forza.



Quando cado, so rialzarmi e sorridere – Da piccoli siamo tremendamente coraggiosi. Muoviamo i primi passi, corriamo e… continuiamo a sbucciarci le ginocchia! Osiamo, vivendo ogni giorno come un'occasione di scoperta e meraviglia gratuita. Con gli anni e l'esperienza di vita diventiamo più cauti, ma a volte sotto la prudenza si nasconde la paura di rischiare: smaschera le tue reali motivazioni e accetta i tuoi sbagli. Gli errori sono una lezione di cui fare tesoro.



Sono coraggiosa e voglio osare – Superare la paura non significa negarla, bensì avere il coraggio di guardarla e agire: se accetti di portarla con te inizi a elaborarla e integrarla nella tua vita in maniera positiva. Prima di addormentarti immagina una luce che ti avvolge. Dal tuo cuore si sprigiona forza, elettricità, coraggio. Il segreto è cogliere questo entusiasmo e cambiare il tuo vocabolario. Anziché "devo" inizia a dire "voglio". Smetti di pensare e passa all'azione. Il momento giusto per farlo è adesso, perché non viviamo nel passato, né nel futuro: il presente è l'unico tempo che hai a disposizione per cambiare le cose.