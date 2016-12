Garden therapy: il pollice verde accende il buonumore

BALCONE VERDE – Fragole e pomodori, ma anche melanzane, lattuga, cipolla e aglio, che dà splendidi fiori dalle tonalità azzurro-viola. Se hai un terrazzo o un piccolo balcone, l'orto in vaso ti permette di coltivare vegetali con cui arricchire la qualità delle tue ricette. Fatti aiutare da un esperto nella scelta delle piante: dopo i primi consigli, subentreranno entusiasmo e la competenza data dalla pratica. Attendere la maturazione di un frutto e coglierlo con le proprie mani crea soddisfazione, è gratificante e aiuta a fare pace con il tempo.



SFRUTTA IL DAVANZALE – La tua casa non possiede un balcone? Punta sulla finestra. Anche se lo spazio è minimo, il davanzale è perfetto per una piccola nicchia da dedicare a erbe aromatiche e fiori. Rosmarino (resiste anche al freddo!), maggiorana, salvia, timo, basilico sono ingredienti ottimi in cucina e… potrai utilizzare le foglie fresche per una tisana! Se desideri sfruttare al massimo lo spazio costruisci una cassetta in legno, da fissare alle persiane con corde e un gancio. Aggiungi una pianta di peperoncino, ricco di antiossidanti e dal colore intenso.



ZEN IN UFFICIO – Chi ha detto che non possiamo trasformare il posto di lavoro in un luogo più bello e a misura d'uomo? In base alla quantità di luce e il ricambio d'aria, scegli una pianta adatta. Secondo gli studi piante come aloe, tillandsia e ficus proteggono dall'inquinamento. Per combattere stress e nervosismo crea un piccolo giardino in ufficio con una scatola quadrata da riempire con sabbia bianca o colorata, qualche sasso raccolto durante le vacanze e piantine grasse.



ORTO CONDIVISO – Sono ormai numerose le città dove è possibile affittare un orto da condividere con altre persone. Coltivare la terra costituisce un'attività fisica in grado di favorire un invecchiamento felice, allena l'apparato cardiocircolatorio e aiuta a bruciare calorie. Inoltre, seguire il progetto insieme agli amici o in compagnia di nuove persone allargherà la cerchia delle tue amicizie e ti permetterà di condividere il tempo, suddividendo energie e fatica.



BUON UMORE IN CASA – Porta la dolce brezza della bella stagione fra le pareti di casa. Basta una pianta al centro della tavola per rallegrare la stanza e aggiungere un tocco di dolcezza all'ambiente. Secondo gli studi il profumo della magnolia calma l'ansia e favorisce la serenità, lo sapevi? Perfetta come centrotavola, potrai abbinarla alle piante aromatiche. Fra i ripiani della libreria aggiungi un bonsai, un albero in miniatura di cui imparare a prendersi cura giorno dopo giorno. Questo rito quotidiano aiuterà a connetterti alle tue radici, esprimere le emozioni, lasciar uscire le tensioni della giornata e ritrovare la pace interiore.