Donne maltrattate: nuova dignità con la forza del colore

Diciotto mesi per ridare un po' di serenità e far ritrovare la fiducia in se stesse. Un percorso, un viaggio attraverso la creatività e la valorizzazione delle "risorse resilienti" che ognuno ha in sé perché la convinzione è che questi siano strumenti fondamentali di auto protezione e promozione. E' così che il 24 maggio prossimo alla Reggia di Monza (o, come molti la conoscono, Villa Reale di Monza ) si terrà l'inaugurazione del progetto , una mostra evento dove Silvana Maria Raimondi , artista e scenografa, nonché docente presso l’Accademia di Belle Arti e dei Media ACME di Milano, esporrà quadri e installazioni oltre a introdurre Medusa. Inoltre verrà effettuata una raccolta fondi per contribuire a portare il progetto sempre più avanti.

​La tecnica utilizzata sarà quella del gesto pittorico libero e spontaneo su indicazioni dell’artista per far emergere l’individualità di ogni persona. Verranno impiegate tavole terapeutiche di stimolazione per suscitare sensazioni particolari in chi le guarda, sensazioni che verranno poi espresse attraverso il disegno libero.



Il percorso continuerà dando indicazioni ai partecipanti mediante la simbologia oggettiva (per esempio, far dipingere un albero rappresenta l'interiorizzazione della crescita interiore, un sole che sorge interiorizza lo sblocco della creatività senza giudizio, e così via).



A conclusione del corso, il lavoro svolto con l’organizzazione verrà mostrato in un evento organizzato e accompagnato dagli artisti, dove, oltre alle opere, sarà presentato il catalogo esplicativo del percorso, una collezione di magliette e borse con la stampa dei lavori realizzati ed una conferenza per condividere quanto fatto e trovare anche delle opportunità di lavoro.