Diventare cattiva aiuta ad essere felice, in amore e non solo

IMPEGNATE, STRESSATE – Fino al 1950 le porte di istituti di prestigio come la Harvard Law School erano chiuse al sesso femminile: solo nel 1969, dopo la protesta che rivoluzionò il mondo della stampa americana, le autrici iniziarono ad apporre la firma ai loro lavori. Oggi molte cose sono cambiate e in molti luoghi nel mondo è sempre più alto il numero delle donne che occupano posizioni di rilievo, con incarichi sempre più prestigiosi. Da una statistica emerge che fra le lavoratrici statunitensi sono più alti i parametri relativi a perfezionismo e abnegazione, ma anche stress, depressione e infelicità.



LE BRAVE BAMBINE – Fin da piccole le donne vengono educate a "fare le brave": rispondere con educazione, essere attente alla situazione e, spesso, corrispondere a un certo ideale. La statunitense Rachel Simmons, saggista e insegnante, nel suo libro ha analizzato le conseguenze devastanti di questa modalità educativa e oggi dirige con successo il Girls' Leadership Institute, nell'intento di aiutare le adolescenti a scoprire le loro risorse.



RIBELLATI – Che cosa significa essere una brava bambina e dover corrispondere a una certa immagine che gli altri pretendono da te? Prima di tutto è un invito a perdere la capacità di focalizzare i propri bisogni, un passaggio fondamentale per diventare adulti felici, in grado di costruire una risposta alle proprie necessità.



USA UN DIARIO – Secondo alcune ricerche scrivere aumenta la consapevolezza di sé e può agevolare i processi di cambiamento perché aiuta a osservare se stessi dall'esterno, approfondendo la visione obiettiva della situazione. Un diario può diventare un compagno di viaggio durante un momento importante di trasformazione: usalo per riportare pensieri e osservazioni così da riflettere su di te.



IMPARA A DIRE NO – Quali sono le persone e le situazioni a cui difficilmente riesci a dire no? Focalizzarle ti dirà molto su di te. Essere sempre disponibile per gli altri spesso racconta il bisogno di essere amati, visti, presi in considerazione. Tuttavia, fare la cosa giusta e dare il meglio in ogni situazione può essere devastante quando ci si allontana sempre di più dalle proprie necessità.



EGOISMO SANO – Il termine egoismo di solito viene percepito con una sfumatura negativa, eppure presenta un risvolto positivo. L'egoismo sano è la capacità di saper pensare a se stessi senza mentire sui propri bisogni, fondamentale per conquistare autonomia e costruire la vita secondo ciò in cui si crede.



AMORE FELICE – Saper fare sacrifici e vedere al di là di se stessi è certamente una componente importante in amore e nel progetto di una famiglia, ma non è possibile raggiungere la propria felicità se si mette a tacere la vocina interiore del proprio istinto. Coltiva la tua autostima: hai diritto ad avere una vita felice e soddisfacente, amare e ricevere amore, sorridere, circondarti di persone positive. Adesso è il momento di prenderti ciò che ti spetta.