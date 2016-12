Dieci idee per affrontare una pessima giornata

1 RESPIRA – «Non farò il difficile e anche se non sarà la felicità perfetta non farò lo schizzinoso. Mi prenderò tutta la felicità che posso prendere» recita una celebre citazione di Charles Bukowski. Trasforma il tuo atteggiamento. Respira, abbandona la tendenza al controllo e al perfezionismo, ti sentirai immediatamente più leggera e in grado di sfruttare meglio i cambiamenti di programma.



2 IMMAGINA – Domani sai che ti attende una giornata impegnativa? Gioca d'anticipo. Scegli i vestiti che indosserai, prepara tutto in modo da risparmiare tempo e prima di addormentarti visualizza la situazione: quando arriverà il momento ti sentirai più forte e lucida.



3 GUARDATI – I vestiti non sono importanti, ma lo è il modo in cui ci fanno sentire. No a tutto quello che ti strizza, deprime e fa sentire scomoda. Punta su uno dei tuoi capi preferiti: l'abito giusto è in grado di aumentare il buon umore e far uscire il tuo lato sexy. Sì al make up leggero e un filo di rossetto colorato, ti darà la carica.



4 STOP! – Spiega Stephen Littleword: «Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso». Quando tutto sta andando storto è tempo di… fermarsi! Prenditi un quarto d'ora di pausa, siediti, regalati un caffè o un succo. Ascolta le tue emozioni che si calmano. Perdersi a osservare le persone, scambiare un sorriso con uno sconosciuto o sfogliare il giornale creano una distanza dal caos mentale e aiutano a ritrovare la calma.



5 ADEGUATI – Combattere per stare nel programma a volte può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Se ciò che ti eri prefissata è sfumato usa la tua elasticità e flessibilità per trovare la strategia più adatta qui e ora. Anziché avere la mente concentrata sul vecchio, un nuovo programma può farti risparmiare energie e tempo.



6 PROFUMI – Tieni in borsa un flaconcino di oli essenziali, ti basterà svitarlo e annusare per ritrovare un pizzico di forza e pace interiore. Mandarino, palmarosa, tea tree, arancio dolce e lavanda combattono stanchezza e mal di testa, calmano ansia e nervosismo, stimolano l'allegria.



7 PIEDI NUDI – Sai che camminare a piedi nudi aiuta il senso di calma e fa bene alla circolazione? Appena puoi senti il piacere di ritrovare il contatto con la terra e scarica le tensioni. Che sia il prato o il pavimento di casa, passo dopo passo abbandonerai le tensioni.



8 MEDITA – Come provato da numerosi studi meditare ha un'influenza positiva sull'attività celebrale. Sei in mezzo alla folla? Concentrati sul tuo respiro e osserva ciò che accade intorno a te: rimanere in ascolto delle proprie emozioni aiuta a diventare più lucidi e consapevoli del proprio mondo interiore.



9 ASCOLTA – Come emerge dagli studi, ascoltare le nostre canzoni preferite ha un effetto immediato sulla produzione delle endorfine. Scatenati! Accendi la radio o infilati le cuffie e concediti dieci minuti per ballare, liberare le emozioni e muovere il corpo al tuo ritmo.



10 COLORI E NATURA – Blu, verde e viola favoriscono la serenità interiore e il legame con il nostro mondo spirituale. Se hai tempo esci e regalati una passeggiata all'aria aperta. Secondo le ricerche camminare in un parco, lasciarsi coinvolgere dai colori e dai profumi della natura è antistress e rafforza il sistema immunitario.