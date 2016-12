Dieci hobby da sperimentare in una serata di pioggia

1 DÉCOUPAGE – Riviste e giornali? Non buttarli! Il découpage è semplice, usalo per divertirti a trasformare gli oggetti. Per iniziare spennella la superficie con la colla, appoggia delicatamente tanti ritagli in modo da formare un disegno e ricopri con colla vinilica diluita con acqua. Non spaventarti per le bolle: una volta asciutta, la superficie tornerà liscia e potrai ultimarla con un velo di gel specifico per découpage.



2 KNITTING – È antistress, disintossica dall'ansia e fa bene persino ai più piccoli, perché da recenti ricerche emerge che lavorare a maglia ha effetti benefici sui problemi d'attenzione e migliora la concentrazione. Inizia con le coperte, più semplici rispetto ai maglioni. Secondo il British Journal of Occupational Therapy il knitting aumenta le sensazioni positive legate alla calma e alla felicità.



3 RICICLO CREATIVO – Tieni a portata di mano colla vinilica, un paio di forbici e colori: la cassetta degli attrezzi si arricchirà grazie all'esperienza. Scova gli oggetti vecchi in cantina o nei mercatini e usa la fantasia. Perfetti da regalare o rivendere, danno soddisfazione perché aggiustare significa usare il tempo per curare, amare e riportare le cose a nuova vita.



4 RICAMO – L'arte del ricamo è antichissima e costituisce un legame con la storia. Se le tradizioni artigianali ti incuriosiscono informati sui corsi e i laboratori organizzati nella zona in cui vivi. In molte città sono disponibili serate in cui ritrovarsi a ricamare e imparare, guidati da chi ha esperienza: un'occasione per fare amicizia e puntare su nuove abilità.



5 AI FORNELLI – Un conto è stare ai fornelli per preparare la cena, un altro è dedicarsi alla cucina per divertirsi, condividere un momento di gioia con gli amici, insegnare ai bambini il piacere del cibo fatto in casa. Prova nuove ricette e sfrutta un paio d'ore per preparare verdure e sughi in anticipo, da scongelare quando hai fretta.



6 PASTA DI MAIS – Sai che un semplice impasto a base di colla e maizena ti permette di preparare una pasta perfetta per realizzare piccole decorazioni? Potrai creare diverse colorazioni e inventare tanti oggetti, per arredare casa o da regalare. La pasta di mais può essere conservata per un paio di settimane: in alternativa prova la pasta di sale, divertente anche per i bambini.



7 COLORI E... – In libreria i libri per colorare dedicati agli adulti sono un trend affermato. Come dimostrano le ricerche, colorare rilassa e libera la mente. Stai riscoprendo l'arte? Regalati un taccuino e tanti colori: in biblioteca sono disponibili manuali e consigli per iniziare a disegnare. Fare schizzi prendendo ispirazione dalla vita quotidiana sarà un modo alternativo per creare un album di ricordi da costruire con foto, disegni e frammenti di discorsi familiari.



8 COSTRUIRE – Fare lampade, costruire oggetti con la carta e il cartone, modellismo: le idee per sviluppare la manualità sono tantissime. Usa il web per andare a caccia di ciò che stimola la tua creatività; con i video tutorial è più facile cimentarsi. Il consiglio? Non abbatterti se i primi risultati sono deludenti, solo con la pratica si migliora.



9 CANTO – Un tempo cantare e recitare storie costituiva una delle attività principali delle lunghe serate invernali. Pensi di essere stonata? Spesso basta un'introduzione al canto per imparare a usare la propria voce, una meravigliosa scoperta che ti permetterà di divertirti insieme agli amici e ai bambini. Cerca i testi di canzoni antiche e crea una playlist per risollevare l'umore nei momenti di tristezza.



10 PUZZLE – Un grande puzzle per coinvolgere tutti i membri della famiglia, ecco un modo per condividere tempo insieme e rilassarsi durante la sera. Il segreto è organizzare un piccolo tavolino in un angolo di casa in modo da avere sempre a disposizione ciò che vi serve. I passatempi aiutano a migliorare la nostra qualità della vita e danno soddisfazione.