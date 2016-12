Dieci cose imbarazzanti che è meglio evitare sui social

1 GRAMMATICA – Secondo una recente indagine effettuata in Gran Bretagna chi scrive correttamente ha più successo sui social: usare la k al posto della lettera c, errori di ortografia e congiuntivi sbagliati non creano una bella impressione in chi ci legge. Sul web il Galateo passa dalla buona grammatica! Sei in dubbio? Copia la frase che hai appena scritto sul motore di ricerca che utilizzi: è un modo semplice e veloce per verificare eventuali errori.



2 INFO – Compilare bene le info non è solo questione di sapersi presentare bene: può aiutare a conoscere persone con i tuoi stessi interessi e fare rete. Meglio evitare definizioni come scuola/la strada o lavoro/me stesso, che non spiegano nulla. Scrivi una frase chiara e semplice per spiegare il tuo lavoro e se hai un sito web aggiungilo, sarà utile per chi vuole capire chi sei e che cosa fai.



3 TAG – Sono da usare con buon senso e… parsimonia! Prima di taggare amici e conoscenti in una foto è sempre buona norma chiedere loro il permesso. Non tutti desiderano apparire sui social: chiedere è questione di buona educazione e rispetto. Ricorda che nelle feste come Natale e Paqua è più d'effetto ricevere un messaggio diretto e personale, anziché veder apparire sulla propria bacheca la foto di un pupazzo di neve con il tag di mille sconosciuti.



4 FONTI – Quali sono le fonti che leggi e utilizzi? Non sempre ci si rende conto che materiali come frasi simpatiche, disegni e citazioni vengono diffusi da siti web per farsi pubblicità. Prima di diffondere una notizia verifica se è una bufala: abituarsi a navigare fra le notizie dei siti web controllando la loro reputazione e fondatezza aumenta la qualità dell'informazione che passa in rete.



5 BUGIA! – Chi mente su internet viene smascherato con facilità. Attenzione, quindi, a postare foto di bellezze paesaggistiche se ti sei dato malato oppure scrivere commenti imbarazzanti che potrebbe leggere anche il tuo datore di lavoro. Le bacheche dei social sono allettanti e colorate come la pagina di un diario, ma non lo sono: tratta te stesso come un'autorità pubblica e prima di scrivere… pensa! Su internet tutto è visibile.



6 FOTO – Annosa questione: foto e contenuti video spopolano sui social, l'importante è allenare la propria coscienza critica. Siamo davvero certi di desiderare che chiunque possa vedere (e magari condividere o salvare) le nostre immagini mentre siamo ubriache a un aperitivo o le foto dei nostri bambini nella vasca da bagno? Se desideri un album di foto… realizzalo con carta e forbici oppure in una cartella del tuo computer! Sui social meglio caricare immagini di cui non ci si potrà pentire. No ai selfie con vista sulla doccia di casa o scollature esagerate.



7 DISCREZIONE – Il Galateo sui social passa attraverso l'attenzione ai piccoli dettagli. Evita di cadere nella trappola delle discussioni interminabili, dove ognuno finisce per insultare l'altro. Hai appena interrotto una storia d'amore oppure vuoi mollare il lavoro? Proteggi la tua privacy… e il buon gusto. No a frasi ammiccanti e foto sorridenti insieme a una nuova conquista. Offendere in pubblico, sulle bacheche, magari coinvolgendo altre persone, non è mai una buona idea.



8 NEGATIVITÀ – Lamentarsi è umano, ma utilizzare i social come rifugio dove vomitare tutta la tua rabbia e frustrazione rischia di non farti apprezzare il lato più interessante e utile del web. Grazie ai social hai la possibilità di condividere i tuoi interessi e ciò che senti, incontrare gente in connessione con ciò che ami, scoprire nuove passioni e luoghi. Invece di farti affondare dalla negatività, impara a seguire chi ti dà ispirazione.



9 AMICIZIA – A chi decidi di dare la tua amicizia? Sì alle persone che aumentano il tuo buon umore, i contatti interessanti per il lavoro e tutti coloro che stuzzicano il tuo entusiasmo, ampliando la rete di ciò che conosci. Prima di accettare la richiesta di un ex… pensaci! Spiare il ragazzo con cui abbiamo appena rotto aumenta la frustrazione e non è utile: meglio rivolgere l'attenzione verso chi accende la nostra dose di felicità quotidiana.



10 BUON ESEMPIO – Prima di regalare ai bambini un tablet… impara a utilizzarlo tu! Chiedi consigli a colleghi o amici esperti. Pensa a quale immagine di te desideri far conoscere agli altri e vai a caccia di ciò che è in grado di aumentare la tua ispirazione. Segui i profili che ti interessano invece di trascorrere il tempo a fare gossip o giocare. Inizia a dare il buon esempio, a te e agli altri. Usare i social con consapevolezza è possibile.