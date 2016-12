Dieci cose da fare e da mangiare per avere fortuna nell'anno nuovo

1 LENTICCHIE – Mai far mancare le lenticchie sulla tavola di Capodanno. La loro forma ricorda le monete, dunque chi desidera migliorare le proprie finanze è invitato a mangiarne in quantità… e non solo con il cotechino: i legumi costituiscono una fonte di nutrimenti essenziali per la salute. Se desideri realizzare un piccolo portafortuna per gli ospiti confeziona tanti sacchettini da riempire con una manciata di lenticchie e chiudere con nastri colorati.



2 MELOGRANO – Già nell'Antico Egitto il melograno compare come simbolo di fertilità e fortuna. Il motivo? La presenza dei chicchi, numerosi e difficili da contare. Le donne greche in procinto di sposarsi mangiavano questo frutto come auspicio di fecondità. Lascia qualche melograno aperto sulla tavola della cena di Capodanno, sarà una decorazione… con un risvolto dolcissimo.



3 LE CAMPANE – In occasione del O-Shogatsu, il Capodanno giapponese, nei templi buddhisti risuonano 108 volte i rintocchi delle campane, simbolo di festa e rinascita in ogni parte del mondo. Hai una campana tibetana? Invita ogni amico a cimentarsi: la sua vibrazione secondo la tradizione purifica e allontana l'energia negativa.



4 BUTTA LE COSE VECCHIE – A Napoli è una tradizione consolidata, ma capita anche in altre parti del mondo. Rompere le cose vecchie ha un valore terapeutico perché consente di liberare la rabbia e prendere congedo da ciò che non vogliamo più nella nostra vita.



5 INDOSSA IL ROSSO – L'intimo rosso? Per Capodanno è un classico: divertiti a scegliere un capo nuovo, maliziosamente sexy. Sarà un piccolo regalo in grado di farti ripartire con più slancio e aggiungere un pizzico di pepe alla tua autostima.



6 IL FUOCO – In diverse parti d'Italia a Capodanno si accendono fascine di legna oppure fantocci che rappresentano l'anno vecchio. Simbolo primordiale, il fuoco purifica, distrugge e rigenera. Insieme agli amici potete costruire un piccolo fantoccio da bruciare con un falò all'aria aperta (attenzione alle misure di sicurezza!).



7 L'UVA – Chicchi d'uva per portare fortuna e prosperità al nuovo anno: tentare non guasta, vero? Lascia qualche grappolo sul tavolo, da gustare insieme agli amici. Il principio è sempre lo stesso. Tutto ciò che è composto da elementi difficili da contare è di buon auspicio, infatti anche cucinare piatti a base di riso secondo molte tradizioni porta fortuna per il nuovo anno.



8 LA FRUTTA – Nelle Filippine durante la notte di Capodanno si devono consumare dodici tipi diversi di frutta, soprattutto di forma rotonda: uno per ogni mese del nuovo anno. Crea un rito portando in tavola un frutto alla volta e, per ognuno, a occhi chiusi, esprimi un desiderio dal profondo del cuore.



9 IL BOTTO – Non è un caso che il tappo delle bottiglie di spumante preveda… un botto! Secondo numerose tradizioni il rumore scaccia gli spiriti maligni. Un consiglio? Meglio festeggiare con un brindisi guardandosi negli occhi, anziché tempestare le città con botti peggiori, che possono causare gravi lesioni e spaventano a morte gli amici quattrozampe.



10 TUFFATI! – In alcuni Paesi dell'Europa del Nord alcuni temerari non esitano a tuffarsi… nell'acqua gelata del mare! L'effetto potrebbe essere traumatico, ma puoi scegliere un'alternativa decisamente più rilassante: cosa ne dici organizzare una giornata alle terme per il primo dell'anno? Il modo perfetto per eliminare le tossine e partire con una nuova annata all'insegna del puro relax. Buon 2016!