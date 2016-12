Dieci cose che si imparano con gli "anta"

1 SEI SEXY – Secondo le ricerche a quarant'anni migliora il senso di sé: siamo meno concentrate sui difetti e viviamo il corpo in modo più libero, anche nel sesso. Cerca il tuo piacere e impara a lasciarti andare, non hai nulla da perdere.



2 HAI ESPERIENZA – Fare errori fa parte della vita, è l'esperienza che ci insegna come migliorarci a partire dagli sbagli. Invece di rosicare, fanne tesoro e la qualità delle tue scelte migliorerà.



3 LA TUA EREDITÀ – I figli sono un dono meraviglioso, ma l'esperienza di vita insegna che sono tanti i modi per dare e ricevere amore. Condividi la tua esistenza con generosità, con gli amici, i loro figli e con tutti gli altri incontri che fanno bene al cuore.



4 CUCINA PER TE – L'età ci insegna a prenderci un po' più cura di noi stessi. Preparare un piatto speciale, anche se sei da sola a casa, fa bene al corpo e allo spirito. Scopri ingredienti nuovi, scegli ciò che ti fa sentire vitale e sperimenta.



5 INFORMATI – La scienza conferma: continuare a darsi stimoli, studiare nuove lingue e informarsi aiuta un invecchiamento felice e mantiene giovane il cervello. Libri, teatro, giocare insieme ai bambini liberano la tua creatività: sii curiosa, esplora campi nuovi.



6 IL TUO STILE – Ormai lo sai, la vera moda non è seguire l'ultima tendenza, ma capire ciò che ti piace e che aiuta a valorizzare le tue forme. Nutri il tuo umore con i colori e punta sui vestiti che ti fanno sentire sexy, sicura di te, in forma.



7 L'AMORE – Con gli anni abbiamo imparato che non c'è amore senza… possibilità di esprimere i propri bisogni autentici. Impara a dire (agli altri e soprattutto a te stessa!) ciò che vuoi veramente e inizierai a incontrare persone in grado di aumentare la tua felicità.



8 LO SPORT – Bastano venti minuti al giorno dedicati a una passeggiata per combattere la depressione e allenare il fisico: l'OMS consiglia di camminare, a ogni età. Dalla bicicletta alla piscina o lo yoga, trova tempo per lo sport. Tonifica il fisico e sgombra la mente dai pensieri pesanti.



9 BENESSERE AUTENTICO – Creme, rimedi miracolosi, diete bizzarre: ne abbiamo provati tanti e oggi sappiamo che stare davvero bene nella propria pelle è uno stile di vita. Punta su un'alimentazione semplice e naturale, prenditi cura della pelle (basta un olio vegetale di qualità!), nutri la tua anima e… non smettere di sognare, ecco un'autentica ricetta di benessere.



10 BUON UMORE – Il buon giorno più bello è svegliarsi con entusiasmo e voglia di fare. È vero, certi periodi sono duri ma ridere rende la vita più leggera e aiuta a gestire meglio le difficoltà. Sorridi a te stessa.