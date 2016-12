Dieci consigli per sopravvivere al vicino di ombrellone

1 AMICIZIA? – Conoscersi non è obbligatorio. Sei in vacanza, dunque sentiti libera di fare ciò che desideri senza sensi di colpa. Se i vicini di ombrellone ispirano la tua curiosità fermati a fare quattro chiacchiere, in caso contrario un sorriso e un saluto ad alta voce saranno sufficienti.



2 EVITA – Polemizzare o buttarsi in discussioni estenuanti non fa che peggiorare la vacanza. Esprimi le tue necessità con gentilezza e calma, ma evita di dare eccessiva importanza a ciò che ti infastidisce dei tuoi vicini. Non vorrai dedicare ogni attimo della tua vacanza focalizzandoti su estranei che non vedrai più, vero?



3 CONDIVISIONE – Negli ultimi cinquant'anni il concetto di privacy è diventato sempre più importante, tuttavia qualche volta rischia di cadere nell'eccesso opposto. Cresce l'intolleranza verso i bambini, gli animali e qualsiasi stile di vita non in linea con il proprio. Eppure saper vivere lo spazio insieme è divertente, costituisce uno scambio di ispirazione e rallegra la giornata. Impara a condividere.



4 MUSICA – Se lo stereo dei vicini di ombrellone ti infastidisce chiedi se è possibile abbassare la musica. Evita di metterti sulla difensiva o chi hai di fronte farà altrettanto. Basta un tono di voce pacato e un sorriso simpatico: spiega le tue necessità in modo semplice e chiaro.



5 SENSO DEL DOVERE – L'ombra si sposta? Può essere gentile invitare la signora a sfruttare lo spazio vicino al tuo oppure lascaire che il figlio dei vicini costruisca un castello di sabbia di fianco a te. No al senso del dovere, meglio coinvolgerli solo se ti va.



6 CUFFIE! – Zittire l'intera spiaggia è un'impresa decisamente impossibile. Quando hai bisogno di stare in silenzio infilati le cuffie. Caricare sullo smartphone una compilation con tutte le canzoni preferite sarà un vero dono a te stessa.



7 L'ORA DEL BAGNO – Non sai come fuggire dai discorsi della signora di fianco a te? Corri a fare un tuffo: nuotare rilassa, tonifica e ha un effetto rigenerante. In alternativa, vai a passeggiare e... ricordati di cambiare ombrellone il giorno dopo.



8 STRATEGIA – Tenere un libro o una rivista a portata di mano può essere utile per defilarsi quando i vicini di ombrellone mostrano un'eccessiva invadenza. Per tagliare la conversazione scusati dicendo che il caldo ti stanca e dedicati a ciò che desideri.



9 SORRIDI – Sorridere mette a proprio agio, abbassa le difese e scioglie i blocchi. Cosa ne dici di utilizzare più spesso un sorriso o una risata? Comunicare con gli altri diventerà più facile.



10 RILASSATI – Goditi il piacere di avere intorno i bambini: è vero, qualche volta sono maldestri, spargono sabbia ovunque, urlano e inciampano. Ma il loro caos è un autentico concentrato di vita. Per rilassarci non abbiamo bisogno di avere intorno un mondo silenzioso e perfetto. È la capacità di ritrovare il silenzio dentro noi stessi ciò che conta.