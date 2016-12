Come rilassarti in vacanza

IL PRIMO GIORNO DI VACANZA - Vietato lo stress, nonché le alzatacce: a meno che non si possa fare altrimenti, dedica i primi due giorni di vacanza esclusivamente a te e ricordati di fare la stessa cosa al rientro. Evita la sveglia, recupera il piacere di svegliarti con calma, senza sapere che ore sono; stiracchiati, senti il corpo che lentamente riprende vitalità. Colazione fuori casa o in cucina? Non importa. Segui l'istinto e concediti i piccoli piaceri di cui durante l'anno non hai tempo di farti dono.



ACCETTA L'IMPREVISTO - L'idea di dover rendere le vacanze un periodo speciale e produttivo può aggiungere stress allo stress, perché ti blocca in una condizione di aspettativa e ansia da prestazione. Il vero lusso è il tempo libero, tieni sempre presente questo pensiero. Non importa ciò che sceglierai di fare o dove andrai, è la piena disponibilità del tuo tempo ciò che ti permetterà di apprezzare queste giornate di libertà e lontananza dalla solita routine.



I TUOI RITMI - Recupera ciò che ami fare: dare a se stessi la possibilità di seguire la propria ispirazione è gratificante e rilassa la mente. Giardinaggio, una mostra, leggere con calma un libro o fare bricolage sono sono alcune delle infinite possibilità che puoi sperimentare. Nella vita quotidiana, a causa del lavoro e degli impegni familiari, di frequente manca il tempo per se stessi, adesso è il tuo momento.



CURA IL CORPO - Bistrattato e poco considerato, il corpo è quello che più soffre dei ritmi della routine: diete sbagliate, pasti consumati in fretta, poco sport e una vita eccessivamente sedentaria sono un veleno per il benessere psicofisico. Sfrutta le belle giornate per fare lunghe passeggiate o fuggire in un'area verde dove fare trekking e organizzare un picnic con gli amici. Correre, ballare e nuotare ti ridaranno energia e gioia, aumentando il senso di spensieratezza e leggerezza.



RITI DI BENESSERE - Versa alcune gocce di olio essenziale di lavanda in un olio naturale e, sulla pelle umida, sotto la doccia regalati un massaggio dalle caviglie al viso: la pelle sarà subito morbida e in più l'odore intenso di questo fiore terrà lontane zanzare e insetti. Per combattere l'afa e farti un regalo speciale scegli una giornata alle terme, un toccasana per la salute e il divertimento, in grado di rilassare corpo e mente.



CI SONO BAMBINI? - Anche per i piccoli l'estate costituisce un periodo speciale, da vivere con più spensieratezza e meno senso del dovere. Sii flessibile: i bambini in questo periodo possono seguire orari diversi dal solito; l'eccezione costituirà uno spunto di divertimento utile per tornare alla solita routine più ricaricati e rilassati. Evita di imbarcarti in discussioni estenuanti con nonni e parenti. È vero, probabilmente ci saranno cose che ti innervosiranno, ma perché sprecare il tempo delle vacanze litigando? Ognuno ha il proprio carattere, soprattutto passata una certa età: questa semplice consapevolezza sarà illuminante e ti permetterà di accettare gli altri con meno astio e più voglia di stare insieme.



VACANZE IN CITTÀ - Per le ferie rimarrai in città? Evita di trasformare questi giorni in un tour-de-force di pulizie e commissioni da sbrigare. La regola è: meno senso del dovere, più spazio per il piacere. Basta un treno regionale per visitare una città d'arte vicina o un luogo che ispira la tua curiosità. Organizza gite fuori porta a misura di tutta la famiglia, da condividere con i conoscenti (simpatici!) che rimangono in città: mostre d'arte, pomeriggi in bicicletta, picnic all'aria aperta o un tuffo al fiume saranno l'ispirazione per momenti preziosi in cui ritrovare il senso del relax, la spensieratezza del tempo libero, il piacere di non avere i soliti orari da seguire. Perché l'autentica vacanza è una disposizione mentale.