Come mantenere una vita sana sotto stress

07:00 - Alcuni momenti possono mettere a dura prova le nostre energie e comportare un calo di forze capace di aumentare il nervosismo e peggiorare le prestazioni sia a livello lavorativo, sia fra le mura di casa. Per evitarlo è necessario adottare qualche piccolo trucco utile per assicurare il benessere psicofisico. La prima regola? Non dimenticare il tuo corpo, soprattutto quando lo stress si acutizza e la tensione è alta.

Inizia la giornata con una colazione capace di apportare gli elementi nutritivi fondamentali e quel pizzico di buon umore necessario per un buon giorno con il sorriso. La punta di un cucchiaio di magnesio supremo ti aiuterà a affrontare i periodi di stanchezza, conciliando un buon riposo notturno. Il tè è più leggero e digeribile rispetto al latte: ricorda che il caffè non è affatto necessario per svegliarsi, ma appartiene più al contesto delle abitudini da cui troviamo difficile staccarci che a una reale questione fisica. Prova a sostituire il cappuccino con una spremuta di arance e pompelmo, a cui potrai far seguire un espresso; costituirà una sferzata di energia utile per le difese immunitarie, oltre a disintossicare il corpo dall'eccesso di latticini, a cui si tende abusare di frequente. I dolci a colazione sono ammessi perché aiutano a affrontare la giornata con energie. Inoltre, se assunti al mattino, avrai tutto il tempo necessario per bruciare le calorie.



Al contrario, durante la giornata evita bibite zuccherate e dolciumi, soprattutto se di produzione industriale e, dunque, più ricchi di grassi in modo da non rischiare, dopo un breve picco, un calo improvviso e una voglia di dolce ancora più intensa. Spesso il caffè di metà mattina produce proprio questo effetto oltre a possibili disturbi allo stomaco e un acutizzarsi del senso di fame, per questo puoi provare a scegliere, al posto dell'espresso alle macchinette, una manciata di mandorle e frutta secca o un succo, meglio se prodotto naturalmente senza zuccheri aggiunti.



Anche se hai tante cose da fare evita di saltare la pausa: come testimoniato da numerose ricerche un break aiuta a distogliere l'attenzione, liberare la mente e ripartire con più carica. Utilizza qualche minuto per un gesto semplice come guardare fuori dalla finestra; focalizzare lo sguardo prima su un punto vicino a te, poi in lontananza aiuterà a rilassare la muscolatura dell'occhio. Appoggia con delicatezza i palmi delle mani sugli occhi e socchiudi le palpebre: questa tecnica si chiama palming e ha un effetto immediatamente rilassante.



Tieni a portata di mano uno spray a base di acqua termale, collirio o un tonico alle erbe: soprattutto per chi lavora in ufficio a causa di impianti di condizionamento e carenza di riciclo dell'aria possono insorgere problemi legati alla disidratazione della pelle e mal di testa. In questo modo rinfrescherai in un attimo viso e occhi. Ricordati di avere sempre una bottiglia d'acqua vicino a te. Il corpo umano è composto da una percentuale d'acqua che si riduce mano mano che l'organismo invecchia. Assumere un bicchiere d'acqua e reidratare il corpo combatte la stanchezza: aggiungere qualche goccia di olio essenziale di limone, detox, oppure rosa, rilassante, aiuterà a trovare nuove energie.



Alcuni studi scientifici hanno evidenziato che il rosmarino oltre a favorire la rigenerazione cellulare, aumenta la concentrazione; un'ottima ragione per sceglierlo in cucina e aggiungere una pianta da tenere su una mensola nel luogo in cui lavoriamo. Come comprovato da indagini mediche i profumi che amiamo scatenano una serie di reazioni a livello biochimico, fra cui riduzione dell'ansia e aumento del senso di benessere.



Per evitare di soccombere allo stress fai una lista delle cose da fare. Nel corso dell'esistenza ognuno mette a punto una tecnica: se non hai ancora scelto il planning più adatto a te inizia a sperimentare. Alcuni preferiscono un'agenda elettronica, sul cellulare o la mail, altri i classici post it oppure un semplice foglio di carta dove annotare i lavori da sbrigare, da spuntare appena ne completi uno. Scrivere una lista consente molteplici vantaggi. Innanzitutto permette di fare chiarezza a livello mentale e crea un effetto soddisfazione immediato non appena avrai eliminato una riga dalla colonna delle cose da fare. Inoltre, trasferire su un supporto tutti i lavori e gli impegni aumenterà la tua leggerezza e freschezza mentale, perché avrai presente visivamente tutto ciò che devi ricordare senza dimenticanze date dalla fretta.



Se a pranzo mangi spesso fuori cerca di scegliere alimenti freschi, con poco condimento e senza sughi ricchi di grassi o salse, con verdure e poco manipolati: una dieta vicino al crudismo e alla semplicità dello stile mediterraneo aiuterà l'organismo a essere scattante e in forma. Nei periodi di stress in cui ci viene chiesto tanto sentire un corpo pieno di energie aiuta a superare la fatica e se saprai affrontare questo momento con la consapevolezza dell'obiettivo per cui lo stai facendo, l'entusiasmo riuscirà a infondere alla tua scelta ulteriore coraggio e forza.