Come evitare lo stress da rientro dopo il ponte

ELABORA I PENSIERI - Secondo studi scientifici, una persona su dieci in media viene colpita da ciò che è stato definito stress da rientro. La vacanza rappresenta uno spazio vuoto, spazio di cui capita di essere totalmente privi durante la quotidianità, ecco perché quando ci si sente coinvolti da questa forma di malessere sarebbe opportuno riflettere sullo stile di vita condotto durante la normale routine. Evita di focalizzarti in modo ossessivo sui problemi che ti attendono al ritorno, ma usa i giorni di liberi anche per digerire e metabolizzare i pensieri.



NO AL SOVRACCARICO - Anche un paio di giorni possono essere eccellenti per staccare la spina e vedere la quotidianità di sempre con occhi diversi. L'importante è non sovraccaricare il rientro di impegni e cose da fare, altrimenti si rischia di annullare completamente l'effetto relax. Il segreto? Darsi più tempo rispetto quanto hai calcolato ti servirebbe. Un esempio: se al ritorno ti aspettano le pulizie, invece di prevedere un giorno pianificane tre in cui suddividere tutte le cose da fare.



LIBERI NELLA MENTE - C'è qualcosa a cui dovrai pensare al ritorno? Affrontalo prima: quando siamo in vacanza il semplice fatto di non essere sotto pressione permette di pensare anche alle cose che ci preoccupano attraverso un punto di vista differente e più obiettivo. Esci a fare una passeggiata e racconta il problema a te stesso ascoltando la storia come se non tu non fossi il protagonista principale. In questo modo non ti sentirai incalzato dalla necessità di trovare una soluzione: con la calma penserai meglio e avrai una marcia in più per quando affronterai la questione al ritorno.



LA DIETA DEL SORRISO - Al ritorno a casa porta in tavola ricette facili, che ti consentano di risparmiare tempo, ma ugualmente capaci di metterti di buon umore. Cous cous profumato con la menta, insalate fantasia ricche di liquidi e sali minerali, macedonia e zuppe fredde con verdure di stagione ti daranno la giusta carica con il beneficio della leggerezza. Voglia di dolce? Cioccolato fondente e frutta secca da sbriciolare nello yogurt saranno uno snack salutare e ricco di Omega tre, fondamentale per l'energia e il benessere dell'organismo.



ADDIO STRESS - Lo stress costituisce una risposta attivata dal sistema nervoso a livello neuroendocrino quando il cervello è costretto a fronteggiare una situazione di pericolo. Per aiutare il rilassamento a livello muscolare pratica ogni giorno dieci minuti di stretching, fai una passeggiata all'aria aperta oppure punta la sveglia e medita per dieci minuti. Oli essenziali come lavanda, rosa, Ylang Ylang e camomilla blu ti aiutano a sciogliere le contratture: basta versare alcune gocce in un olio naturale con cui massaggiarsi sotto la doccia per una coccola voluttuosa in grado di riportarti il sorriso.