Come essere assertiva… anche con chi non sopporti!

ASCOLTA I TUOI BISOGNI – Che cosa significa essere assertivi? Chiedere a noi stessi i nostri bisogni profondi è il primo passo fondamentale per migliorare le relazioni con gli altri. Quando il nostro modo di agire rispecchia ciò che pensiamo e desideriamo nel profondo, dentro avvertiamo un profondo senso di tranquillità e pace. Il problema è che esprimere le nostre necessità reali spesso ci fa sentire profondamente in colpa. Prima di dire sì alla proposta che qualcuno ti sta facendo prenditi un minuto per chiederti che cosa vuoi veramente, ascolta le tue sensazioni a livello fisico e psicologico.



IMPARA A DIRE NO – Quante volte hai risposto a una telefonata senza averne voglia o ti sei lasciata coinvolgere da una proposta di cui non eri convinta? Quando sei stanca, triste, arrabbiata, nervosa prova a immergerti in queste emozioni. Concederti tempo è un atto d'amore e cura verso il tuo corpo. Spesso ci preoccupiamo di non deludere gli altri invece di trovare il modo per non fare del male a noi stessi: iniziare a dire no è capire cosa è meglio per te e avere la forza per fare scelte in grado di renderti più soddisfatta e felice.



SMETTI DI GIUSTIFICARTI – Quando di fronte a noi c'è una persona difficile e invadente mantenere la calma può essere difficile. Stabilisci dei confini. Giustificare le proprie scelte spesso apre una lunga serie di trattative e tentativi di persuasione: il risultato è che l'altro tenta di convincerci e noi ci sentiamo manipolati, incapaci di uscire dalla situazione. Sii gentile e al tempo stesso chiara. Ricorda che la chiave per acquistare fermezza è essere consapevole dei tuoi reali bisogni e darti il permesso di fare ciò che desideri, andando oltre l'iniziale senso di colpa.



COSTRUISCI IL TUO SPAZIO – Sei tu a decidere che posto ha una persona nella tua vita. Inizia a circondarti di persone positive, che senti nutrienti e costruttive per la tua vita. Sul lavoro e in famiglia accade di doversi relazionare con persone che proprio non sembrano compatibili con noi, ma sta a te decidere quanto spazio lasciare loro. Chiedere aiuto e supporto a chi non sopporti rischia di dare a queste persone ancora più potere. Crea una rete di familiari, colleghi e amici di cui ti fidi davvero, migliorerà la qualità della tua vita.



CAMBIA COMUNICAZIONE – Attenzione alle discussioni, perché quando l'altra persona appare inamovibile e fissa sulle sue posizioni è difficile arrivare a un punto di contatto. Invece di accusarla o puntarle il dito contro, esprimi con naturalezza ciò che senti: più impari a entrare in connessione con le tue emozioni, più diventerà facile dichiarare con fermezza i tuoi bisogni. Rispondere a tono e argomentare può rendere ancora più estenuanti e lunghe le discussioni. Al contrario, chiudere una telefonata o un discorso a volte è utile, perché ti aiuta a tutelare i tuoi confini e rispettare te stessa.