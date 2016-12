Come diventare una persona mattiniera

EFFETTI DELLA LUCE – Lascia che nella stanza entri uno spiraglio di luce, oppure dormi con le persiane aperte: è questione di abitudine e aiuta a sincronizzarsi con la natura. Svegliarsi insieme al sole stimola le endorfine e contribuisce al benessere metabolico. Quando ti alzi spalanca le finestre e lascia entrare l'aria fresca, un'abitudine ottima per gli ambienti di casa, ma anche per il nostro benessere. La luce solare migliora il tono dell'umore, combattendo ansia e depressione.



CHE SVEGLIA USI? – Secondo alcuni studi la sveglia costituisce un vero e proprio trauma per l'organismo. Suoni brevi e acuti vengono percepiti dall'orecchio in modo efficace: ascolta le suonerie disponibili in modo da evitare rumori troppo intensi o sgradevoli. Tenere la sveglia lontana dal letto è un piccolo espediente utile che ti obbligherà ad… alzarti dal letto!



COMFORT AL MASSIMO – Scegliere cuscini e materassi adatti a te è fondamentale perché quando riposiamo bene ci svegliamo più tonici e in forma. Quando fa caldo è possibile lasciare uno spiraglio della finestra aperto di modo che l'ambiente di casa sia fresco. Il consiglio? Evita di mangiare troppo durante il pasto serale: di mattina ti sveglierai con un piacevole appetito e la voglia di fare una buona colazione.



COLAZIONE DA RE – Per il primo pasto del giorno gioca a prenderti per la gola. Puoi scegliere gli ingredienti che ami di più in modo da solleticare la tua voglia di buono. Hai davanti a te tutta la giornata: se vuoi concederti qualche sfizio è il momento giusto per farlo. Una fetta di torta preparata in casa, pane con la marmellata oppure da condire con un filo d'olio e pomodoro costituiscono cibi nutrienti in grado di darti energia. Se ami la frutta ma vai di fretta prepara una macedonia la sera prima, potrai mangiarla a colazione e portarla al lavoro per una merenda sana.



DATTI TEMPO – Qualche minuto per stiracchiarsi e fare stretching aiuta a prendere contatto con il nostro corpo e dare spazio alle emozioni. Pensa a ciò che ti piacerebbe fare oggi. Spesso accade di correre tutto il giorno e dare a noi stessi esclusivamente obiettivi legati a impegni, lavoro e senso del dovere. Fosse anche solo per un quarto d'ora impara a concedere a te stessa una prospettiva nuova. Regalati una piccola parentesi solo per te, per fare qualcosa che ti metta di buon umore e all'improvviso le giornate acquisteranno un'anima differente.