Combatti lo stress con gli origami

Ansia e preoccupazioni costituiscono problemi più frequenti di quanto si creda. Viviamo in una società che ci sollecita a correre, tuttavia nella folle rincorsa verso obiettivi sempre nuovi dimentichiamo che la tendenza a fare progetti ingombra la mente e… non lascia spazio necessario per le novità. Ecco come svuotare la mente e ritrovare la creatività grazie alla raffinata arte degli origami .

TEMPO – Desideri sperimentare gli origami? È importante sapere che… non sei sola! Esistono gruppi e club di appassionati, oltre alla possibilità di seguire online video tutorial che ti aiuteranno a migliorare la tenica e imparare, passo dopo passo, figure sempre più complesse. In commercio esistono foglietti colorati già tagliati, di forma quadrata, con i quali sperimentare la creazione di origami, il cui significato deriva dalla lingua giapponese e significa letteralmente piegare la carta. La carta, fragile e adattabile a nuove forme, nella cultura shintoista ricorda il ciclo vitale, la trasformazione, l'inizio e la fine.



PAZIENZA – Animali, fiori, intriganti decorazioni catturate dal mondo della natura: fare origami è una vera e propria forma di meditazione. Prenditi il tuo tempo e allenati alla precisione. Oggi siamo abituati a correre, ma prestiamo meno attenzione alla bellezza, una qualità che, al contrario, rende prezioso ciò che facciamo perché aggiunge accuratezza e amore per la forma. Imparare a trattare gli oggetti con gentilezza ci insegna che la vera fonte dell'armonia è dentro di noi.



CONCENTRAZIONE – Soffermati sulle pieghe della carta, prenditi il tuo tempo e ti accorgerai di essere pienamente immersa in un'attività che occupa integralmente la tua mente. Secondo i monaci zen concentrarsi su ciò che si sta facendo senza scappatoie aiuta a essere pienamente presenti, e dunque, aumenta la nostra consapevolezza combattendo l'ansia e la tendenza a fuggire. Lentamente l'irrequietezza si placa ed emerge un senso di pace.



LIBERA LA MENTE – Tempo, pazienza e lentezza riconciliano i nostri gesti al benessere di cui sentiamo l'esigenza a livello interiore. La mente si svuota. Pensieri, stress e preoccupazioni fuggono: rimane il qui e ora, insieme alla soddisfazione di imparare una cosa nuova. Guardando il tuo origami che prende forma percepirai un nutrimento nuovo, in grado di interrompere la routine e partecipare a un processo di profondo rilassamento. Passo dopo passo, un hobby in grado di cambiare la qualità della tua giornata.