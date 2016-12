Cinque ispirazioni per diventare una persona più ordinata

1) Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto. Così ripetevano le mamme quando eravamo caotici bambini senza alcuna voglia di investire tempo prezioso per fare ordine. Eppure questa regola semplicissima rimane il modo migliore per evitare di essere invasi dal caos e, al tempo stesso, risparmiare tantissimo tempo. Se ogni volta che ci ritroviamo in mano un qualsiasi oggetto avessimo l'accortezza di riporlo subito nel posto giusto, non dovremmo consumare così tanto tempo ed energie nei grandi riordini del sabato o della domenica che minacciano i nostri momenti liberi, già così scarsi.



Ti stai togliendo la giacca o i calzini? Appendi nell'ingresso il cappotto, butta a lavare ciò che è sporco, metti da parte i vestiti che possono essere riutilizzati nei prossimi giorni. Stessa modalità per libri, oggetti, trucchi, o qualsiasi altro strumento possa passare per le tue mani: metterlo a posto subito ti consentirà di non doverci più stare a pensare, evitando antipatici accumuli che rischierebbero di farti passare un'intera giornata libera a rincorrere tutto ciò che hai accantonato in un angolo di casa ormai sovraccarico. Sia sul lavoro, sia a casa, la regola di mettere subito in ordine contribuirà a creare un ambiente più ordinato con effetti immediati anche sulla gestione dello stress, perché ti aiuterà a sviluppare la capacità di risolvere subito i problemi, uno alla volta: un insegnamento utile anche per i bambini.



2) Analizza il tuo disordine: in quali situazioni emerge di più? Per seguire il consiglio precedente e riporre tutto nel posto giusto è importare avere il luogo adatto per ciò che utilizziamo. Trova contenitori (per esempio in carta o plastica) da posizionare in punti strategici in cui suddividere documenti di casa, scarpe, calzini e oggetti.



Evita il classico cesto o la scatola dove inserire tutto ciò che non ha una collocazione precisa: generalmente finisce per essere un ammasso polveroso di inutilità, di cui ci si scorda facilmente. Le scatole, invece, possono essere molto utili per una buona organizzazione, sia a casa, sia nell'ambiente professionale. Etichetta ogni contenitore con un adesivo dove scriverai cosa contiene aggiungendo, eventualmente, l'anno o la stagione (per esempio, 'bollette gas 2014', oppure 'maglioni inverno'). Nel caso delle scarpe può essere utile praticare un foro oppure incollare sopra la scatola utilizzata una foto, così da sapere subito se si tratta del paio che cerchi.



3) Ricorda che non sapere dove si trova una certa cosa è come non averla, per questo è utile suddividere la casa e il luogo di lavoro in una serie di aree-categoria in cui posizionare tutti gli oggetti a seconda dell'appartenenza.



Per esempio, piccoli strumenti utili quali viti e chiodi possono essere chiusi in un barattolo trasparente, che li renderà immediatamente visibili, da conservare all'interno dello sgabuzzino delle scope oppure in un cassetto dedicato al fai da te. Se non hai posto per calze e slip, appendi dentro all'armadio due sacchetti di tela oppure un organizer a scomparti in stoffa in cui infilarli, in questo modo li avrai subito a portata di mano. Libri e riviste? Tutti suddivisi in mensole: un portariviste colorato ti aiuterà a tenere ordine nelle pubblicazioni ancora in fase di lettura, senza inciampare tentando di evitare pile pericolanti.



4) Elimina gli oggetti inutili, i vestiti praticamente nuovi che non indossi da anni o i soprammobili ricoperti da uno strato di polvere ormai indefinibile. Nella vita di tutti i giorni tendiamo a accumulare quantità incredibili di cose che in realtà non servono a nulla e a cui non siamo nemmeno legati. La parola d'ordine è: regalare. Alleggerito di ciò che è inutile, scoprirai di possedere un'abitazione più spaziosa e in cui fare ordine è più facile, senza contare un ritrovato "peso forma" anche a livello mentale.



Se ami le collezioni sappi che spesso gli oggetti molto piccoli tendono a cadere con l'odioso effetto domino e per di più attirano la polvere: preservali riponendoli in una teca di vetro, oppure consacra loro un piano della libreria, meglio se riparato da un'anta. Hai una casa piccola? Concentrare le pulizie in un'unica giornata è una pessima idea. Fai partire la lavatrice quando sei a casa e stendi subito: quando rientri potrai piegare magliette e slip da riporre immediatamente nell'armadio oppure posizionare in un cesto i vestiti per cui serve il ferro. Li potrai stirare mentre guardi un film, così risparmierai ulteriore tempo.



5) Lascia a portata di mano tutto ciò che ti serve nell'immediato o che deve essere terminato; questo vale per le pentole di casa, ma anche per i documenti. Abituati a lasciare disponibili tre contenitori dove suddividere i documenti come un semaforo simbolico: rosso le cose da sbrigare o pagare subito, arancione nella settimana o nell'arco di tre giorni, verde le commissioni che puoi svolgere con calma.



Le liste sono uno strumento facile e prezioso per avere la situazione facilmente sott'occhio; ti basta un foglio di carta e un pennarello dove elencare tutto ciò che devi fare nell'arco della settimana o della giornata. Spuntare le righe delle commissioni già ultimate sarà una scossa positiva per l'autostima. Il consiglio? Parti da ciò che non ti piace o che ti preoccupa, perché spesso si tende a lasciare indietro proprio ciò che risulta più difficile: terminare con ciò che ti piace di più sarà decisamente più divertente.