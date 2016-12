Cinque cose da (non) fare a Natale

La prima regola per uscire vittoriosi dall'epocale periodo dicembrino è formulare con chiarezza e convinzione il seguente pensiero: non c'è niente che tu debba fare obbligatoriamente. Sì, proprio così. Se c'è stato un tempo in cui sapevamo godere appieno della magia natalizia, oggi questo piacere di vivere le festività insieme vacilla sotto un calendario fitto di impegni con la famiglia, liste di regali infinite, corse all'ultimo minuto.



1 Spezza il circolo vizioso e non permettere che questo periodo in cui la città si riveste di luci e tu avrai momenti da condividere con chi ami venga appesantito dal senso del dovere. Esprimi a te stesso con chiarezza come desideri davvero trascorrere queste giornate di festa... e fallo! Nel momento in cui sarai convinto e pronto a accettare i tuoi bisogni anche gli altri capiranno.



2 Evita di rimpinzarti di cibo o l'aumento di peso finirà per pesare sull'umore, oltre che sulla bilancia. Un ottimo stratagemma per consolare la vista è scegliere, quando possibile, un piatto piccolo invece del solito: potrai riempirlo e pur vedendolo stracolmo la quantità ingerita sarà minore rispetto a una normale portata. Mastica lentamente, chiacchiera con chi ti circonda, gusta ciò che è stato preparato con fatica e amore; non stiamo a tavola a lungo solo per nutrirci, bensì per il piacere di condividere un momento di felicità, un'occasione di festa, apprezzare il gusto di essere insieme.



3 Al bando i regali riciclati, così come quelli acquistati in fretta solo per non doversi presentare a mani vuote. Pensare a un regalo per qualcuno non è così complicato, purché davvero si abbia voglia di osservare l'altro, provare a metterci nei suoi panni e capire cosa ama: ecco perché quando vogliamo bene diventa facilissimo immaginare un dono per quella persona. Invece di acquistare qualcosa di inutile rifletti e sii onesto. Per esempio, se hai poco tempo e non conosci bene l'altro puoi pensare a un buono da spendere in libreria, alle terme o di modo che sia la persona stessa a poter decidere come usufruire del dono, oppure un abbonamento al cinema o a una rivista. Scegliere un dono per qualcuno deve venire dal cuore e non essere fonte di stress. Se hai figli ricorda che per bambini e ragazzi il vero regalo è il tempo che riusciamo a vivere insieme: sommergerli di regali non servirà a cancellare le tue assenze. Inizia a regalare presenza, attenzione, affetto.



4 Albero di Natale? In plastica, sì grazie. Non è vero che l'albero artificiale sia meno ricco di magia. Anzi, ogni anno aprire i cartoni in cui l'anno precedente sono stati riposti gli addobbi diventa un rito con cui coinvolgere tutta la famiglia. A meno che non venga ripiantato, come fanno in diversi Paesi nordici, l'albero vero, fatto di rami e profumo di bosco, lentamente muore in un salotto per poi essere abbandonato nella spazzatura. Mentre si festeggia non si pensa che un albero ha una sua vita e che proprio per questo necessita di acqua, luce, terra. Affezioniamoci all'albero di plastica, quello da montare e smontare, che per tutto l'anno ci attende e all'improvviso si riempie di luci per poi tornare in cantina, senza danni né conseguenze.



5 Evita di occupare tutto il tuo tempo: durante le feste avrai qualche giorno di ferie? Goditi il tempo libero, passeggia per le strade illuminate a festa. Se vivi in una grande città fingi per un pomeriggio di essere un turista, entra ed esci dai negozi, mescolati alla folla: lo scopo non è fare acquisti, ma vagabondare senza meta e assaporare l'atmosfera. Cogli l'occasione dei giorni di vacanza per trascorrere il tempo con famiglia, amici e tutti coloro che contribuiscono a farti sentire ispirato, felice, sorridente. Quando scompare il senso del dovere, le feste diventano un autentico piacere.