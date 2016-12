Cinque cose da fare nell'anno nuovo

07:00 - I pensieri del primo gennaio ogni anno sono quasi sempre una ridda di buoni propositi. Presi dalla frenesia delle feste e l'aria di rinnovamento che è nell'aria esprimiamo desideri con la più profonda convinzione, eppure il test di metà anno di solito indica che siamo ben lontani dall'aver raggiunto l'obiettivo. Rovescia la prospettiva e parti da ciò che davvero ti sta a cuore: concretizzarlo sarà più facile.

Che cosa desideri dal 2015? Focalizzare l'obiettivo giusto è importante per realizzare ciò che consideri importante. L'approccio giusto non è cercare la novità a tutti costi, bensì riscoprire come guardare in modo nuovo ciò che ti circonda, apprezzare il valore di ciò che vivi, sentire più forza ed entusiasmo nella vita di tutti i giorni.



1 Smettila di maltrattare il tuo corpo. Gli approcci negativi possono essere tanti e diversi per ognuno di noi: mangiare di fretta, fare poco movimento, ingurgitare cibi già pronti o persino praticare attività fisica, ma farlo senza alcun piacere, né gioia. Inizia il 2015 con un pizzico di semplice e sana consapevolezza, tutto qui. Evita i soliti grandi propositi come “Da oggi mi impegno in palestra o inizio la dieta, giuro”, punta sulle piccole cose. Quando ti siedi a tavola gusta il cibo e sii grato. Spendi del tempo libero per cucinare. Cammina spesso e ogni giorno: sentire un corpo scattante e pieno di energia è un allenamento quotidiano.



2 Di quali persone ti circondi? Se senti l'esigenza di rivoluzionare la tua vita hai bisogno prima di tutto di persone in grado di capire il tuo stato d'animo e essere sintonizzate sulla tua stessa frequenza. Purtroppo in tanti contesti della vita non possiamo decidere con chi condividere il nostro tempo, tuttavia, al di fuori di ambiti quale il lavoro o la famiglia, è importante imparare a scegliere i compagni di strada e di vita fra le persone che vivono con energia e ispirazione.



Di solito si tratta di persone umili, combattive, pronte a aiutare e ridere, abituate a guardare l'esistenza come un'avventura: la loro compagnia e è un balsamo per l'anima e passare anche solo un'ora insieme riesce a cambiare l'umore della giornata.



3 Lascia perdere il gossip, ne sentirai un beneficio immediato insieme a una profonda sensazione di leggerezza. La tendenza al pettegolezzo può avere molte forme: accade quando si sparla del collega o della vicina di casa, o persino su internet quando utilizziamo un social ricco di risorse come Facebook per limitarci, essenzialmente, a vedere cosa combinano le persone che conosciamo.



Anche un figlio può essere vittima dei nostri giudizi che talvolta cadono pesanti come un'accetta e senza possibilità d'appello. Inizia a prestare attenzione agli altri, senza pensare a cosa risponderesti o come interpretare i fatti: ascolta e basta. Cerca ciò che riesce a incrementare e potenziare i tuoi interessi, su internet e nella vita di tutti i giorni. Osserva gli altri sapendo che, oltre al tuo, nel mondo esistono centinaia di modi differenti di agire: la vita diventerà immediatamente più leggera.



4 Trascorri più tempo nella natura: ha un effetto rivitalizzante per l'organismo, dal corpo alla mente. Una passeggiata nel parco più vicino durante la pausa pranzo è una piacevole abitudine che nel tempo ti permetterà di godere di ore di luce importanti per la produzione di endorfine, migliorando l'epidermide; a livello psicologico è un tuffo nel silenzio grazie a cui creare una distanza rispetto il rumore che di solito ci circonda e ti consente di staccare per un attimo dai problemi. Una vera e propria meditazione naturale.



5 Dedica un'ora di tempo al giorno solo per te. Puoi decidere di anticipare l'ora della sveglia oppure spegnere la tv: ognuno ha abitudini e ritmi di vita differenti, dunque non importa in che ambito agirai, però è estremamente vitale per la tua creatività riuscire a ritagliare uno spazio da dedicare ai tuoi interessi.



Non occupare questo prezioso momento con un corso o l'ennesima cosa da fare; scegli di volta in volta ciò di cui hai bisogno. Può essere un libro da leggere che stimoli la tua curiosità, un hobby mai sperimentato o semplicemente restare sdraiato sul divano mentre i pensieri si rincorrono senza meta. L'importante per un 2015 autentico e consapevole è rallentare e ricordarci di assaporare il momento, senza fretta, né obiettivi.