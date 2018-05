Che paura! Piccola guida a quelle più bizzarre e curiose

Paure: a ciascuno la sua! Paura di volare - aerofobia Istockphoto 1 di 10 Barba da panico – pogonofobi Istockphoto 2 di 10 Aghi da paura – belonefobia o aichmofobia Istockphoto 3 di 10 Ragni, che orrore! – aracnofobia Istockphoto 4 di 10 La paura… che fa paura – panofobia Istockphoto 5 di 10 Paura dei colori - cromatofobia Istockphoto 6 di 10 Pagliacci, altro che risate! – coulrofobia Istockphoto 7 di 10 Mostri e fantasmi, andate via! – bogyphobia Istockphoto 8 di 10 Guai a chi mi tocca! – afefobia Istockphoto 9 di 10 Sporcizia, scompari! - misofobia o rupofobia Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Paura di volare – Si chiama propriamente aerofobia e indica il terrore incontrollabile nel viaggiare in aereo. E’ più diffusa di quanto non si creda: secondo un sondaggio realizzato da Eurodap (Associazione europea disturbi attacchi di panico), in Italia riguarda 6 persone 10. Fanno particolarmente paura il fatto di trovarsi nel vuoto, la possibilità di problemi meccanici all’aeromobile e le turbolenze. Per placare il timore possono essere utili terapie di psicologia comportamentale e i corsi organizzati dalle compagnie aeree.



Barba da panico – Si chiama pogonofobia e indica la paura nei confronti di un volto maschile incorniciato dalla barba. In genere si teme che la persona sia malvagia o con cattive intenzioni, ma l’avversione può anche derivate dal timore di poca igiene e pulizia della persona barbuta. Con buona pace del pelo candido e della bontà proverbiale di Babbo Natale.



Aghi da paura – La belonefobia è un’altra paura piuttosto comune, che riguarda aghi e oggetti acuminati o taglienti. Si chiama anche aichmofobia e può essere un bel problema anche per un semplice prelievo di sangue. Di solito si riesce a controllarla, ma può causare crisi di ansia e di panico. Non è escluso che abbia una componente genetica, perché tende a manifestarsi con più frequenza tra persone che appartengono alla stessa famiglia.



Ragni, che orrore! – L’aracnofobia è piuttosto nota e diffusa. Può presentarsi con vari livelli di intensità, dalla semplice avversione al terrore più incontrollabile, e causare ver e propri attacchi di panico. in alcuni casi anche una foto o un disegno realistico di un ragno possono scatenare il terrore.



La paura… che fa paura – Si chiama panofobia ed è letteralmente il terrore di provare paura. Si tratta di una condizione patologica in cui si prova un continuo senso di minaccia per un male sconosciuto e incombente. Viene spesso riscontrata come condizione associata alla schizofrenia.



Vorrei il mondo in bianco e nero – La pensa così chi soffre di cromatofobia, ovvero della paura dei colori Di solito nasce come meccanismo di difesa dopo un evento traumatico che il soggetto associa a una tinta in particolare, ma può arrivare a riguardare tutti i colori.



Pagliacci, altro che risate! – Di solito il loro naso rosso, la bocca gigante e la faccia tinta di bianco fanno sbellicare dalle risate. Chi soffre di coulrofobia, invece, trema di paura; questa fobia ha radici precise, legate al modo in cui il cervello percepisce volti ed espressioni. I lineamenti alterati dei clown rendono impossibile decodificare le loro espressioni e questo li rende minacciosi.



Mostri, andate via! – Non tocca solo i bambini: la paura di mostri e fantasmi colpisce anche gli adulti. Si chiama, con termine inglese, bogyphobia e poco importa se sappiamo che si fonda su basi irrazionali.



Guai a chi mi tocca! – Può sembrare un atteggiamento arrogante e superbo, ma chi è affetto da afefobia è terrorizzato dal contatto fisico con altri. La paura di essere toccati e il bisogno estremo di proteggere il proprio corpo e lo spazio personale può essere causato da un’aggressione o da un abuso sessuale.



Casalinghe disperate – Si chiama misofobia o rupofobia ed è la repulsione insopportabile per la sporcizia e per la presenza di germi e batteri. Chi ne è colpito si lava compulsivamente le mani, a volte fino a danneggiare la pelle, e mette in atto un’igiene ossessiva nella propria persona e nella casa.