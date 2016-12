Buone abitudini per sentirsi bene come in vacanza

1 SVEGLIA! – In vacanza sei mattiniera e adori iniziare la giornata con grinta? Fallo anche in città. Punta la sveglia prima, fai colazione con calma, assapora la magia del sole che sorge. Più grinta e calma mentale.



2 IDRATATI – Frullati e centrifugati sono la colazione perfetta anche per chi ha poco tempo. Il segreto è organizzare bene il piano cucina e lasciare tutto a portata di mano. Acquista vegetali di stagione, mescola frutta e verdura, scegli i colori giusti: farai il pieno di antiossidanti.



3 PASSEGGIA – Vietato dimenticare di muoversi. Oggi hai finito di lavorare tardi? Usa la scusa dell'immondizia per uscire di casa e concederti una passeggiata serale, magari mano nella mano con il tuo lui.



4 SFIZI BENEFICI – Regalati un ciclo di massaggi. Periodicamente si rivelano molto utili… anche per l'autostima! Circolazione al top, gambe leggere e in forma.



5 PEDICURE – Curare mani e piedi vale in qualsiasi stagione. Applica una dose generosa di crema sulla pelle e uno smalto colorato sulle unghie, ti darà la carica.



6 PELLE LUMINOSA – Uno scrub dolce aiuta a eliminare lo strato superficiale di cellule morte e illumina l'epidermide. Usa sale fino, olio vegetale e yogurt, da massaggiare sulla pelle umida sotto la doccia.



7 VIAGGIA – Si può viaggiare anche nel percorso verso il lavoro: è il modo in cui guardiamo e viviamo il mondo ciò che fa la differenza. Invece di vivere con indifferenza, fermati a osservare. Respira. Goditi i piccoli istanti di felicità.



8 LEGGI – Meno programmi tv, più letture e hobby in grado di nutrire la tua creatività. Vai alla scoperta delle biblioteche cittadine: spesso sono il posto giusto dove trovare informazioni su corsi e laboratori.



9 INTEGRATORI – In primavera e autunno i capelli possono apparire spenti e senza vita. Punta su un ciclo di integratori a base di miglio, ti aiuteranno a ridare splendore alla tua chioma.



10 LENTEZZA – In ferie facciamo tutto con più calma. Cosa ne di dici di assaporare la lentezza anche nella vita quotidiana? Mentre cammini guardati intorno. Per disinserire il pilota automatico il primo passo è ascoltare le tue emozioni.