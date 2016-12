Amicizie sul lavoro: come gestirle?

1 BUON GIORNO – Hai idea di quante siano le persone che evitano di salutare quando entrano al lavoro? Basta un semplice sorriso per illuminare la giornata e iniziare al meglio.



2 CAOS – Limitare i rumori molesti è un atto di rispetto verso i colleghi che condividono lo spazio con te. Chiacchieri continuamente? Smetti! Deconcentra e disperde l'energia, meglio fare pausa e poi concentrarsi pienamente.



3 COME STAI? – Fare domande con genuina curiosità significa partecipare alla vita dell'altro con gentilezza, senza invadere. Il collega di fianco a te è una persona con delle passioni, paure, figli o sogni proprio come te: impara a conoscerlo nel quotidiano, a poco a poco.



4 RICORRENZE – Ricordarsi del compleanno e organizzare una piccola sorpresa è un modo per festeggiare una persona e metterla al centro dell'attenzione. Attenzione alle raccolte fondi per regali e agli appuntamenti fuori dal contesto lavorativo: possono accentuare i contrasti e mettere ansia.



5 EFFETTO PACE – La vita lavorativa non è esente da momenti di contrasto, problemi o incomprensioni fra colleghi o con il capo. Ascolta le lamentele dei colleghi, ma cerca di placare il conflitto e smorzare la tensione: aiuterà il benessere di tutti.



6 SII UMILE – Diventare amici non significa dover essere d'accordo su tutto. Accetta le opinioni differenti, sii aperta alle critiche e usa ciò che ti viene detto per migliorare: le opinioni di chi ci conosce sul lavoro sono preziose, perché ampliano il nostro orizzonte mentale.



7 GENTILEZZA – La gentilezza autentica viene dal cuore e illumina, migliora la qualità della vita e crea positività nelle relazioni interpersonali. Quando puoi, dai una mano (senza strafare o limitare te stessa!), sii attenta alle esigenze degli altri, accogli chi ti circonda con un sorriso: vivere con generosità e ottimismo alleggerisce la tensione e dà energia.



8 CONDIVIDI – Condividere il proprio sapere aggiunge valore agli obiettivi su cui lavorate e migliora il team. Attenzione alla sindrome del faccio tutto io, rischia di rendere antipatici. Valuta se la tua opinione può essere utile e, questione fondamentale, impara a dirla al momento giusto.



9 SCEGLI – Essere amici significa doversi dire tutto? No. Evita di mettere in difficoltà l'altra persona con informazioni che potrebbero costituire un problema sul lavoro: l'amico è pur sempre un tuo collega, almeno per ora. Scegli quanto e che cosa condividere della tua vita privata, ma in ciò che dici sii sincera e autentica.



10 CONFIDENZIALE – Una regola fondamentale dell'amicizia è saper mantenere confidenziali le informazioni che vengono condivise. È importante perché è la condizione per creare un legame basato sulla fiducia. Ascolta i tuoi colleghi, sii autentica in ciò che scegli di condividere, porta gioia e le relazioni acquisteranno calore, felicità, presenza.