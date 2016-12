Vita più felice con un cane, lo dice la scienza

07:00 - Svegliarsi la mattina presto per una passeggiata, avere la compagnia di un compagno fedele e incredibilmente percettivo, rimanere attivo sia fisicamente sia mentalmente sono solo alcuni dei benefici riscontrati fra le persone che hanno un cane e quando è un bambino a chiedere un cucciolo la questione diventa ancora più importante, perché il rispetto per gli animali nasce da un amore imparato fin da piccoli.





Secondo una ricerca effettuata dall'American Psychological Association avere un cane migliora la vita e aiuta a conservare a lungo benessere personale e salute. Un team di ricercatori ha condotto test su un campione di 217 persone, di cui il 79% donne, confermando che occuparsi di un animale combatte il senso di solitudine e ha effetti positivi sull'autostima.



Chi ha un cane tende a essere più estroverso e socievole. Uno studio effettuato da psicologi appartenenti all’Università di Miami e St. Louis ha correlato la presenza di un animale domestico al miglioramento dei livelli di stress. Occuparsi di un cane incrementa l'attività fisica quotidiana; fare passeggiate al mattino e alla sera, correre, trovare tempo per stare all'aria aperta diviene occasione per socializzare e, in presenza di una fase depressiva, crea uno stimolo all'interazione e alla ripresa vitale.



L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che il 60% delle persone che possiedono un cane segue le buone abitudini sull'attività fisica a cui ognuno dovrebbe attenersi per vivere in forma e vitali, mentre la casistica scende al 30% fra chi non ha un animale domestico. Analizzando il comportamento di 547 persone con oltre 65 anni di età, un team della Saint Andrews University, in Scozia, ha indicato che i proprietari di animali risultano più giovani di dieci anni dal punto di vista fisico e mentale, rispetto ai coetanei, senza contare una drastica diminuzione rispetto ai problemi di ansia e depressione.



La necessità di una passeggiata da parte di un cane mette in moto una ripresa del corpo a più livelli: sale la voglia di fare attività fisica, il piacere di immergersi nella natura, la capacità di assaporare l'energia insieme alla sensazione di sentirsi in moto e scattanti. Con l'amico quattro zampe si torna a giocare, riscoprendo abilità e la semplicità di una gioia che è intimo presupposto della qualità della vita.



Come emerso durante una ricerca effettuata presso il Centro di Ricerca Interazione Uomo-Animale dell’Università di Medicina Veterinaria di Missouri interagire con un cane significa entrare in connessione con un amore incondizionato senza pregiudizi, esperienza di aiuto fondamentale per i bambini con disturbi dello spettro autistico, per i quali fidarsi e avvicinarsi all'altro è più difficile.



Non sempre è possibile avere le condizioni giuste per ospitare un animale a casa, ma oggi sono possibili diverse soluzioni. Oltre all'eventualità di proporsi come dog-sitter e ricavare un budget che potrebbe persino creare le condizioni per un secondo lavoro, in ogni città ci si può rivolgere al canile della zona e offrirsi come volontari per portare a passeggio gli animali presenti: un piccolo gesto capace di offrire qualche ora di libertà e affetto ai cani quanto a noi stessi, che spesso finiamo per essere chi riceve di più in termini di gioia incondizionata, dedizione, felicità. Basta guardare un cane negli occhi per accorgersi dell'oceano incontenibile di pura energia che essi sono capace di trasmettere.