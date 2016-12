Tecnologia off: staccare da tutto

07:00 - Hai mai pensato con serietà a come utilizzi la tecnologia che hai a disposizione? Come per il televisore, è l'uso che ne facciamo a fare la differenza, ma in un mondo sempre più connesso imparare a staccare diventa essenziale per recuperare calma e silenzio mentale.

Il tuo cellulare ha un abbonamento internet? Certamente è utile per ottenere informazioni in tempo reale, consultare ciò che ti interessa e avere un collegamento con le persone a basso costo, tuttavia il gran numero di notifiche rischia di diventare insistente, per non dire fastidioso. Personalizza le opzioni, disattiva le notifiche impostandole di modo che tu possa vedere gli aggiornamenti accendendovi manualmente, sarà molto utile per non essere continuamente sommerso dai messaggi: oggi lo stress da tecnologia è un disturbo sempre più diffuso.



Secondo gli esperti sono oltre due milioni gli italiani colpiti dallo stress a causa della tecnologia. Dedicare troppo tempo a navigare, chattare e accedere ai social secondo le ricerche mediche aumenta lo stato di ansia, stanca e tende a isolare. Il vero problema è che di frequente non ce ne accorgiamo, perché siamo attraversati e travolti da un flusso inarrestabile di informazioni che tendiamo a percepiamo come normale, ma che finisce per disconnetterci dalla nostra interiorità, rendendo difficile, alla lunga, persino l'ascolto dei nostri pensieri.



Inizia a prendere contatto con la tua voce interiore e spegni i dispositivi che usi di solito per un intero week end: non si tratta di un'imposizione, ma di riacquistare la distanza, una componente importante anche per la salute dei rapporti affettivi. Un tempo, quando la distanza ci separava da famiglia e amici, era il pensiero a coltivare l'affetto per quella persona: oggi, al contrario, è facile essere coinvolti in relazioni a distanza in cui il telefono occupa un ruolo centrale, tanto da essere utilizzato di continuo, persino in maniera esagerata. Quando sei lontano da casa goditi questa lontananza: le persone care sono in un altro luogo, ma scoprirai che immergerti nella tua personale solitudine è un modo per riprendere contatto con parti di te che di solito non hai tempo di ascoltare e ritrovare lo spazio del silenzio.



All'inizio disconnettersi può causare qualche difficoltà e una certa ansia: hai mai notato che ci sono persone a cui viene molto difficile separarsi dal cellulare, tanto che rispondono a una chiamata persino durante il tempo di un film, al cinema? Fatta eccezione per casi particolari o questioni professionali, di solito nella vita quotidiana non si hanno casi così impellenti tali da giustificare una risposta sempre e a qualsiasi costo. Si tratta più di un'abitudine, che ormai si finisce per considerare necessaria: spegni il telefono per un sabato o durante il tuo giorno libero, ti servirà a riconquistare spazio per te stesso. Premi il tasto off quando sei a teatro o al cinema. Se esci con gli amici o per una cena guarda le altre persone negli occhi e partecipa alla conversazione: resisti alla tentazione di controllare notifiche che sai benissimo non essere di vitale importanza. Se utilizzi molto internet all'inizio sarà fastidioso, perché oggi tendiamo a utilizzare lo smartphone come una sigaretta con cui fare qualcosa senza far nulla. Essere seduti a un tavolo con qualcuno che controlla di continuo il cellulare è estremamente antipatico, oltre che, ammettiamolo, indice di maleducazione, ma questo comportamento è negativo anche per chi lo attua perché in profondità ci si distacca dalla situazione del qui e ora, finendo per comunicare con altre persone e situazioni, che, tuttavia, non sono presenti nel contesto attuale.



Irritabilità, insonnia e calo del desiderio possono emergere in conseguenza di un uso eccessivo della tecnologia, per questo può essere utile iniziare a disintossicarsi dalla tecnologia e spegnere il telefono a partire da un certo orario, per esempio quando ritorni dal lavoro: puoi riaccenderlo in un secondo momento, oppure attendere la mattina seguente. Dopo una lunga giornata c'è bisogno di decomprimere e liberare il corpo dalle tensioni: fai una passeggiata prima o dopo cena, nella natura, crea uno spazio di silenzio in cui rilassarti mentalmente, scegli buona musica e usa la serata libera per giocare con i figli, cucinare, riscoprire i libri e le attività che ti diano passione. Sei sui social? Programma un orario specifico in cui aggiornare il tuo profilo e navigare: ti aiuterà a non eccedere.



Fra le app ne esistono alcune in grado di bloccare alcuni siti secondo orari che potrai stabilire tu: possono essere un valido aiuto, anche se il miglior aiuto è quello che tu stesso puoi darti. Saper staccare non significa non sentire una persona cara per una telefono, evitare di vedere un film o navigare su internet alla ricerca di ciò che ti interessa, ma saper scegliere e utilizzare la tecnologia in modo consapevole, in maniera meno irrazionale e bulimica di quanto facciamo oggi nell'overdose di input.