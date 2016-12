Scrivi un biglietto a chi ti vuole bene

07:00 - Un tempo ci si scriveva: erano lettere lunghe e appassionate, o brevi e non senza alcuni coloriti strafalcioni, ma sempre ricche di affetto, splendide da conservare in una vecchia scatola che dopo anni ancora riesce a commuoverci. Oggi le lettere sono praticamente estinte, insieme alle serenate d'amore e le cartoline, che un tempo impegnavano parte delle vacanze alla ricerca della frase giusta.

Cosa ne dici di tornare a far rivivere il piacere di trovare un piccolo foglio da tenere in tasca e rileggere con un sorriso? Non importa che tu non sia un granché come scrittrice, non serve: per esprimere ciò che senti bastano pochissime parole, quelle che vengono dal cuore.

Puoi comprare la carta da lettere oppure utilizzare semplicemente un cartoncino da ritagliare, magari del tuo colore preferito. Ci sono cose che non abbiamo mai detto, pensieri felici, riflessioni difficili, piccoli lampi che vengono in mente quasi per caso ma non diciamo quasi mai alla persona interessata.

Scrivi a tua madre quella frase che hai in gola da tanto; un grazie per il partner, che da anni ti sta a fianco, il saluto rivolto all'amica lontana o un in bocca al lupo per la figlia che domani ha il compito in classe. Lo specchio la mattina? Ha un post it che recita "Sei bellissima, buona settimana", e la moka già pronta "Ti stavo aspettando, accendimi".

Un ramo di lavanda e una goccia di colla, un pastello colorato ti aiuteranno a liberare la fantasia. Lasciar viaggiare i nostri pensieri verso chi amiamo accende il quotidiano con un sorriso che viene dal cuore. A volte basta un piccolo pensiero per un abbraccio... anche a distanza