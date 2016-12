Pensieri belli della buona notte

07:00 - Da piccolo ti avranno forse insegnato a fare l'esame di coscienza prima di addormentarti: ora guardiamo con un sorriso a queste infantili reminiscenze, eppure l'abitudine di riandare con il pensiero alla giornata e rivedere gli eventi è ottimo per tranquillizzare la mente, sciogliere nodi di incomprensione e tensioni, calarci nella coscienza affrontando la notte con un sorriso per il giorno nuovo che sta già arrivando.

Com'è andata la giornata? Impara a fare questa domanda a te stesso prima di dormire. Guarda con la mente agli eventi trascorsi: non serve analizzare troppo, ma semplicemente sentire con il cuore la dimensione della giornata trascorsa, fermandosi sugli istanti che ti detta l'istinto.



Là dove senti dolore chiedi mentalmente scusa per gli scatti di rabbia che forse hai avuto, le incomprensioni o la fretta con cui hai trattato qualcuno. Osserva con onestà come situazioni e persone hanno influenzato il tuo umore e cerca, con la lucidità permessa dal prendersi la giusta distanza, la modalità differente che avresti potuto applicare e con cui relazionarti in futuro, quando ti capiterà una situazione simile.



Sorridi con il pensiero a tutte le persone e gli eventi che hanno portato gioia, gentilezza, senso di sorpresa e bellezza nella tua vita. Spesso non ci si sofferma abbastanza a considerare quante siano le piccole cose, all'interno di un'intera giornata, in grado di farci sorridere. Se pensassimo a sorridere e far sorridere almeno una volta ogni ora, con consapevolezza, la nostra vita cambierebbe immediatamente. Se hai un problema affrontalo: guarda con obiettività tutti i suoi lati, analizza le possibili soluzioni e pensa a come comportarti, approcciando dal cuore il modo in cui vivere la situazione, ma non crogiolarti rievocando dettagli senza utilizzarli per trovare una risposta agli eventi. Evita di pensare alle mail in sospeso o le cose da fare: in questo caso meglio eliminare dalla mente congetture che rischiano di affaticarti senza portare a nulla e segnarsi una lista di cose da fare su un foglio, da affrontare e spuntare appena ti sveglierai.



Ringrazia per ciò che è successo nella giornata appena trascorsa, perché qualsiasi cosa sia, oggi hai potuto imparare qualcosa, sopravvivere e essere qui, in procinto di un nuovo giorno. Secondo alcune indagini allenarsi alla gratitudine aiuta la felicità e migliora la salute del sistema immunitario. Racconta a te stesso i tuoi progetti per il giorno dopo: le cose davvero importanti, i piccoli piaceri che vorresti prenderti, ciò che desideri per la giornata. Se domani ti aspetta una prova importante visualizza te stesso nella situazione, senti il battito del tuo cuore, immagina i tuoi gesti: quando ti troverai realmente lì sentirai più sicurezza dentro di te, perché ti sembrerà di averla già vissuta. Prima di dormire abbandonati a un'immagine di bellezza e calma: rievoca una cartolina felice o un paesaggio oppure l'immagine di qualcosa che ami e rilassati andando incontro al sonno cullato dai tuoi pensieri più luminosi.