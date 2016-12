Impara a farti rispettare

07:00 - Analizza il tuo atteggiamento nei confronti del mondo. Qual è la posizione della schiena quando sei seduta? Distendi il corpo, mantieni spalle rilassate e schiena diritta prestando attenzione a non incurvare il busto. All’inizio può risultare difficile, ma con il tempo distendere il corpo e assumere una posizione aperta e rilassata aiuterà a rapportarti con gli altri assumendo dando un segnale di tranquillità e fermezza.

Respira in modo tranquillo e con profondità: una respirazione convulsa e caotica accentua la sensazione di ansia. Quando senti di essere in una situazione al di là delle tue possibilità, fermati e, se necessario, allontanati un attimo in modo da recuperare una visione lucida.

Soprattutto sul posto di lavoro evita litigi e toni di voce elevati: l'aggressività non serve, invece essere gentile e al tempo stesso ferma nelle tue posizioni ti permetterà di acquisire quella tranquillità e autorevolezza necessaria a essere presa in considerazione.

Pensa a ciò che è importante per te e inizia a prendere da sola le tue decisioni. Una pacca sulla spalla a volte può aiutare a sentirsi più forti, ma combattere la tendenza a cercare l'approvazione degli altri col tempo ti aiuterà a essere sicura delle tue scelte anche nel momento in cui il resto del mondo nutrirà un'opinione differente dalla tua.

Impara a esprimere le tue necessità, sia nell'ambiente di lavoro, sia nelle relazioni d'amore. Se non permetti a te stessa di manifestare al resto del mondo ciò di cui hai bisogno, come potrai soddisfare le tue necessità? Spesso nutriamo un'ansia eccessiva verso le conseguenze delle nostre prese di posizione: combatti la paura e, anche se sei timida, sfida te stessa a esporti. Puoi farcela.

Non esistono domande che tu non possa fare così come limiti tali da non poter essere valicati: con l'aiuto delle persone che ti voglio bene impara a dare risalto alle tue competenze e capacità.

Credere in te stessa è fondamentale. Impara a darti fiducia e sii pronta a trasformare l'atteggiamento verso te stessa: quando smettiamo di giudicarci, improvvisamente iniziamo a vedere i nostri molti lati positivi e nutrire più coraggio per ciò in cui combattiamo. Il coraggio è una dote su cui vale la pena investire ogni giorno.