Dieci pensieri belli per iniziare l'autunno con il piede giusto

07:00 - Progettuale e intenso, il periodo autunnale è l'ingrediente magico per un simbolico nuovo inizio: un tempo l'equinozio segnava il passaggio verso un momento dell'anno da dedicare al riposo, oggi l'energia pianificatrice dell'autunno ci stimola a rincorrere ciò che desideriamo.

Riuscire a vivere con quel pizzico di ironia in grado di rendere un po' più spensierata anche una giornata nera non è questione di DNA, ma l'abitudine a orientarsi verso un pensiero più costruttivo e ottimista. Cosa ne dici di iniziare a esercitarti e vivere un autunno pieno di energia?



1. Divertiti: il tempo del lavoro non deve essere esclusivamente votato al dovere altrimenti finirai per perdere il gusto per le cose. Ricorda di scegliere anche e soprattutto ciò che ami, le persone e le attività in gradi di riempirti di gioia e migliorare la qualità della tua vita.



2. Scrivi su un foglio da appendere al frigo tre desideri e impegnati per raggiungerli: puoi farcela se scegli ciò che davvero ti appartiene e ha a che fare con le tue necessità profonde.



3. Riscopri la tua energia. Inizia a correre, fai uno sport nuovo, iscriviti a un corso di danza. L'importante non è fare attività fisica, ma sentire il tuo corpo che si muove, torna a essere flessibile e scattante, scioglie ogni tensione e ritrova armonia.



4. C'è bisogno di dolcezza. Impara a concederti uno sfizio. Non sono denaro, successo, né i grandi mezzi a fare la felicità, ma la verità di saper dare a noi stessi ciò che abbiamo davvero bisogno: solitamente è qualcosa di straordinariamente semplice e autentico.



5. Guardati allo specchio: la vita è troppo breve per continuare a rimproverarti i soliti difetti, giudicarti con crudeltà e osservare ogni segno come l'ennesima dimostrazione della tua imperfezione. Ognuno di noi possiede cicatrici di vita e immense bellezze. Secondo uno studio scientifico l'abitudine a guardarsi eccessivamente allo specchio oltre a essere dannosa falsa la realtà perché fissiamo un'immagine immobile di ciò che in realtà è un corpo plastico e in movimento. Il tuo corpo è in evoluzione continua, non bloccarlo in uno stereotipo.



6. Riappropriarsi del tempo è una necessità, soprattutto nei giorni in cui tutti corrono intorno a noi e in questi anni in cui la corsa agli obiettivi diventa sfiancante quanto il ritmo ossessivo del successo. Il vero successo è quando riesci a farti una risata, dedicare tempo a ciò che ti riempie d'ispirazione, trovare un attimo per giocare con i bambini o perderti con lo sguardo nel paesaggio. Quello che vendiamo ogni giorno al nostro datore di lavoro non è una competenza, ma semplicemente Tempo, una materia troppo preziosa per finire sprecata nel ritmo di giorni che non ti rendono felice.



7. Nessuno ti verrà a salvare, ma tu puoi farlo per te stesso e scoprire, o riscoprire, quanto immense e forti siano le tue risorse, fisiche e mentali. Sono gli ostacoli che poniamo a noi stessi ciò che ci permette di scoprire la nostra energia. Mettiti alla prova, allontanati per un attimo dalle cose cose note e le abitudini rassicuranti, tuffati nell'avventura dell'ignoto.



8. Abbiamo tutti paura di sbagliare, di risultare banali, peccare di ingenuità. Tuttavia questo non è un buon motivo per non provarci: inseguire i tuoi sogni, tornare a lottare, dare ascolto a ciò che ti suggerisce l'istinto è la direzione che vale la pena intraprendere, o ti rimarrà per sempre il dubbio di non aver dato ascolto alla voce dentro di te che sa cosa vorrebbe fare.



9. Non prestiamo mai abbastanza attenzione al sonno. Riposare riporta all'inconscio, quando la notte e i sogni cullano i desideri e la mente ripercorre gli eventi della giornata come un diario, la vita, da leggere e costruire pagina dopo pagina, giorno dopo giorno. Spegni la luce, ritrova il contatto con il buio, concedi al corpo e alla mente il silenzio di cui hanno bisogno. E di giorno perditi nei tuoi sogni a occhi aperti.



10. Segui il tuo cuore. Avere il coraggio di puntare su ciò che sentiamo è l'autentico successo perché significa vivere in piena onestà e verità con se stessi. Il motto dell'autunno 2014? Sostituisci il verbo pensare con sentire: ascolta le tue sensazioni, presta attenzione a te stesso, ritrova la conoscenza attraverso i cinque sensi e ogni giorno avrà una misura di gioia in più.