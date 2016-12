Dieci idee per goderti l'estate in città e fuori città

07:00 - Sfatiamo un mito: andare in vacanza non significa prenotare e partire. Il piacere di saper godere del proprio tempo libero anche nel posto in cui viviamo è qualcosa di cui non si tiene conto fin troppo spesso, eppure è ciò che ci consente di guadagnare qualità della vita, interessi culturali, hobby e quel senso di relax che ci invade quando diamo spazio a ciò che amiamo.

Nell'antica Roma veniva chiamato otium: era il tempo dedicato al non-lavoro, lo spazio da occupare per se stessi, le proprie ricerche, contrapposto agli affari. Recuperare la dimensione di un tempo libero in cui ritrovare le attività che ci fanno stare bene e ispirano è importante, sia per il corpo, sia per il benessere mentale. Ecco perché le vacanze servono per spostarsi e conoscere nuovi luoghi, lontano o vicino da casa, ma anche soffermarsi su ciò che di solito, per la fretta, evitiamo di osservare e coltivare.



1 Ogni città organizza appuntamenti speciali per il periodo estivo, come il cinema all'aperto, o eventi live a cui partecipare con tutta la famiglia o gli amici. Esci dalla tana e goditi la bella serata estiva scegliendo un programma a cui partecipare, almeno una sera alla settimana: potrai riscoprire il luogo in cui vivi, ispirarti grazie a una cultura da vivere nel quotidiano e condividere la dolcezza della luna estiva senza aspettare le vacanze, ma con un pizzico di tempo tutto per te ogni settimana.



2 Hai prenotato le sospirate vacanze? Compila una lista di cose utili da non dimenticare, acquista una guida, poi... rilassati! Le ferie non devono diventare un tour de force in cui organizzare minuto per minuto tutti i luoghi da visitare, cene e pranzi, momenti di divertimento. Cogli l'occasione per vivere senza orologio, guidato dall'ispirazione e meravigliosamente perso nella sensazione di una giornata da vivere momento per momento.



3 Da tempo pensi che vorresti saperne di più in fatto di teatro o magari vedere quella mostra di cui tutti parlano? Cogli l'occasione delle vacanze per informarti sulla programmazione culturale del luogo in cui vivi e scegli un festival, di musica o arte, a cui partecipare: ti consentirà di immergerti in un contesto nuovo e regalarti stimoli differenti. Se la mostra che ti interessa è fuori città puoi organizzare un pomeriggio in compagnia di figli e amici.



4 Se il mare è lontano rispetto a dove abiti, evita le lunghe code in autostrada, ma non rinunciare al piacere di una giornata nell'acqua. Spesso si sottovaluta che quasi tutto il territorio italiano è percorso da splendidi fiumi e laghi. A pochi passi da casa potresti scoprire un piccolo paradiso verde dove prendere il sole, fare il bagno e assaporare una natura verdissima.



5 Cosa ne dici di giocare a fare i turisti? I bambini ne saranno entusiasti, ma spesso anche noi adulti dimentichiamo di cercare nella città in cui viviamo quel lato magico che invece è immediatamente percepito da chi capita per vacanza. Organizza un percorso alla scoperta dei luoghi intorno a te: certamente ti sarà capitato di passare davanti a posti che hanno solleticato la tua curiosità, è il momento di andare alla scoperta della bellezza che in Italia è ovunque, ma che spesso dimentichiamo di vedere.

6 Alzati presto e.... vai a passeggiare! Assaporare il luogo in cui vivi quando la mattina è ancora fresca ti darà modo di sperimentare una prospettiva nuova in un silenzio rarefatto, in cui respirare profondamente, sentire il corpo che ritrova elasticità e energia, rilassarti nell'ombra verde degli alberi di un parco. E il sabato mattina la colazione si fa al bar, con qualche amico e il giornale da leggere: i piaceri della vita sono semplici e costano quel che basta per un caffè e un sorriso sincero.



7 Ripassare inglese, imparare a fare giardinaggio o a disegnare: quante sono le cose che rimandi? Quest'estate scegli un vecchio sogno nel cassetto e prova a realizzarlo. Oltre a scoprire un'attività nuova che potrebbe diventare l'hobby per il prossimo autunno, ti metterai alla prova e alla fine delle vacanze ripartirai con più grinta e energia.



8 Acchiappa un treno regionale e... scappa! Usiamo quasi esclusivamente l'auto, eppure i piccoli treni locali ci consentono di raggiungere belle località non troppo lontane da case e partire per un pomeriggio o due giorni alla scoperta di arte, storia, natura. Insegnare anche ai più piccoli a saper viaggiare, soprattutto con la mente, è il vero senso di scoperta dell'esistenza.



9 Terme, un toccasana per mente e spirito: esistono numerosi centri, ma anche luoghi immersi nella natura, dove divertirsi a scoprire le calde e terapeutiche sorgenti termali. Se porti con te una tenda potrai organizzare un breve week end fra boschi e laghi, in cui assaporare il gusto autentico della natura. In alternativa puoi prenotare un pomeriggio alle terme o in una spa, per un momento di relax e piacere da vivere con il partner o le amiche.



10 Con il lavoro si ha sempre meno tempo per incontrare gli amici: con le vacanze puoi rimediare. Perché non cogliere l'occasione per fare visita a amici e parenti (simpatici!) che vivono in un'altra città? Potrai conoscere un po' più dei luoghi e delle attività che fanno parte della loro vita e al tempo stesso condividere tempo, chiacchiere e un momento bello da vivere insieme. A proposito, i conoscenti a rimanere in città sono più di quanti tu creda: scambiatevi i numeri, durante l'estate possono nascere amicizie impreviste grazie a un cinema insieme o una cena.