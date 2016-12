Conosci le buone maniere per l'ufficio?

Una delle cose assolutamente da evitare è sparlare dei colleghi: è antipatico, meschino e rischia di diffondere una ragnatela di negatività in tutta l'area di lavoro. Questo non significa che non sia possibile dare il proprio parere, l'importante è farlo in modo da essere guidati dalla voglia di creare armonia e pace, più che dalla tentazione di trovare alleati (o nemici).



Ricorda che una persona incline al pettegolezzo si comporterà nella stessa maniera con tutti, te compresa. Se desideri andare in direzione opposta, fai in modo di esprimere il tuo parere in maniera corretta e onesta, infine coinvolgi la persona in questione, che, con le spiegazioni giuste e un certo tatto, sarà felice di poter apprendere se ci sono delle incomprensioni e come risolverle. La differenza fra la malignità di chi sparla e il commento sano è che quest'ultimo viene portato alla luce del sole con trasparenza, è inteso a creare un ambiente migliore e non divide una squadra che dovrebbe lavorare insieme con un certo rispetto uno per l'altro.



Talvolta sul luogo di lavoro si incontrano amicizie preziose che rimarranno per il resto della vita, altre volte non succede, anzi ci scontriamo con caratteri completamente diversi: una persona per cui nutri forte e immediata antipatia con tutta probabilità possiede qualcosa in comune con te. Rifletti: questo qualcosa è proprio ciò che riesce a risvegliare il tuo astio, tuttavia, mettendoti in gioco e analizzando te stessa con onestà, questo rapporto potrebbe costituire un'occasione preziosa di crescita. Vai oltre le apparenze e prova a vedere i vostri lati in comune.



In generale sii gentile verso gli altri: quella gentilezza, gratuita e senza fine, che è pura condivisione, perché lavorare con gli altri significa anche sapersi aiutare, vedere la fatica altrui o la gioia, così come vorresti che qualcuno notasse la tua. Non dire bugie, nemmeno a fin di bene o per giustificare un'assenza: finirebbero per essere scoperte, con il rischio di screditare la tua professionalità. Presta attenzione alla tua postazione di lavoro, di modo che anche un altro possa sostituirti agevolmente nel caso sia necessario. Se lavori in un ufficio sarebbe buona norma mantenere pulito e in ordine il proprio spazio. Evita di lasciare cartacce o rifiuti: puoi tenere uno straccio e una bottiglia di alcol con cui allontanare polvere e residui di sporco.



Fai in modo di spiegare le piccole regole e i consigli utili al nuovo collega: sarà un prezioso dono, capace di coinvolgerlo e farlo sentire in armonia. Ogni giorno, ricorda di guardare chi ti circonda non solo dal punto di vista professionale: i colleghi sono persone che, come te, cercano di tenersi in bilico in questo difficile mondo del lavoro. Una chiacchierata o una mail lontana dal tema lavorativo fanno bene: a volte una pausa caffè o un semplice sorriso sono abbastanza per ridare il sorriso a una giornata storta.