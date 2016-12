Cinque modi per avere una vita più avventurosa

07:00 - Non stiamo parlando di sport pericolosi o prove al limite estremo, ma della capacità di allontanarsi dal sentiero tracciato per cambiare le abitudini con cui siamo soliti impostare la routine quotidiana e fare di ogni ogni giorno un piccolo viaggio nell'ignoto. Incontrerai cose nuove, ma soprattutto un volto di te stesso che non avevi mai visto.

La società occidentale ha costruito uno stile di vita basato su valori sempre più connessi a sicurezza, stabilità, capacità di evitare il rischio. Eppure la vita è quanto mai distante da ciò che potremmo definire un investimento sicuro: ogni giorno è un dono e al tempo stesso una sfida. Questa percezione era ben nota agli antichi, ma può tornare a essere viva e autentica anche nella quotidianità di tutti noi. Non si tratta di cacciare o fare a meno dell'elettricità come secoli fa, bensì di guardare gli eventi con una modalità differente.



1 Esci dalla comfort zone che, in maniera forse inconscia, hai finito per creare intorno a te. Ora che hai assicurato la tua sopravvivenza e hai un lavoro stabile è tempo di giocare e sperimentare, di nuovo, l'emozione che fa battere il cuore. Smetti di dire che non hai tempo e trova spazio, anche a costo di avere una casa meno pulita e organizzata, per ciò che ami o hai sempre sognato: un hobby, uno sport mai praticato o quel sogno nel cassetto ormai coperto di polvere che ti chiede di essere ascoltato.



2 Il controllo è un'illusione, perché la nostra esistenza può cambiare da un momento all'altro per qualsiasi ragione. Un rapporto che diventa voglia di fare sul serio, la disoccupazione o il lavoro che improvvisamente viene a mancare, una malattia o una proposta che ti incuriosisce senza sapere quali conseguenze potrebbe avere: smetti di giudicare secondo bene/male, bello/brutto, positivo/negativo e inizia a cogliere l'occasione di cambiamento per la qualità di novità che essa avrà. La domanda da farsi: cosa sto imparando da questa situazione?



3 Non si è mai troppo vecchi per buttarsi in qualcosa di nuovo. Dovremmo scrivere questo monito sulla pietra invece finiamo per dimenticarcene e vivere ogni anno che passa come un passo sempre più lontano dalla giovinezza e dall'età in cui tutto sembrava possibile. Non è così. Ci vuole coraggio e l'intraprendenza qualche volta è difficile da conquistare, è vero, ma pensa che grazie agli anni hai accumulato più esperienza, competenza, saggezza. Metti in pratica le tue conoscenze, osa, buttati in nuove esperienze che stimolano la tua curiosità: in amore, nel lavoro, in ogni cosa che accenda il tuo entusiasmo.



4 Cambia strada, ogni giorno. No, non stiamo parlando delle grandi scelte di vita, ma semplicemente del percorso che fai ogni giorno per andare a casa o al lavoro. A volte tendiamo a percorrere sempre le stesse direzioni: cambiare strada stimola la curiosità, porta senso di scoperta e sconvolge piacevolmente le abitudini con una nuova strada, un piccolo mercato mai visto o un negozio diverso dove fare la spesa. E chissà che lentamente verrà naturale affrontare in maniera meno prevedibile anche le decisioni più importanti.



5 Sperimenta ciò di cui hai paura. La paura, nonostante venga giudicata come negativa e spiacevole, è una profonda amica del nostro inconscio perché ci parla dei limiti che ci poniamo, racconta i traumi che abbiamo avuto o l'insicurezza che attanaglia la voglia di fare. Impara a ascoltare e guardare le tue paure con sincerità e umiltà, ti diranno molto su te stesso. Inizia a esorcizzare ciò che credi di non essere in grado di affrontare tuffandoti in esperienze nuove: uno sport, un viaggio da solo, l'amore, le svolte che potrebbero portarti il cambiamento che temiamo ma che, in fondo, rende l'esistenza un meraviglioso viaggio in un ignoto denso di emozione.