Arriva la bella stagione, ecco come rinnovare te stessa

07:00 - La primavera arriva, affascinante in una veste di colori e profumi, capace di portare un soffio di aria nuova sulla solita quotidianità. Cogli anche tu l'opportunità per ispirarti e trasforma la fresca brezza della bella stagione che ritorna nel vento creativo della trasformazione.

Parti dal corpo: tanta acqua e una cura naturale a base di tintura madre al carciofo e equiseto per drenare e alleggerire l'organismo.

La primavera è il momento detox per eccellenza: concediti un hammam o una giornata di terme con le amiche, aiuterà a disintossicare e costituirà una piacevole parentesi in cui scoprire la pelle dopo i maglioni e i pesanti abiti invernali.

La luce solare è un toccasana per il corpo, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.

Ritaglia un momento per te e appena puoi prendi la sana abitudine di una camminata al parco, respirando profondamente e ascoltando il ritmo della natura intorno a te, fra il cinguettio degli uccellini e il verde sempre più intenso degli alberi.

Cosa ne dici di mettere qualche vaso sul davanzale? Ti basta pochissimo spazio: curare una pianta è terapeutico e fa bene all'anima.

Fai una lista delle cose che ti piacerebbe fare e ogni settimana realizzane una. Un nuovo libro, la serata di poesie, una cena fra amiche, una mostra interessante, la gita fuori porta o una domenica in bicicletta con tutta la famiglia: cerca le ispirazioni che ti fanno sorridere, perché coltivare la curiosità ci mantiene giovani, così come esercitare la fantasia e l'immaginazione costituisce la chiave magica per entrare in connessione con la bambina che è dentro di noi e che sempre sarà lì, a desiderare una risata e una carezza dalla giornata di oggi.