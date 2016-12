Ama i tuoi difetti

07:00 - Li vedi ogni volta che ti guardi allo specchio o quando parli del tuo carattere: sono i tuoi difetti, quelle parti di te che proprio non sopporti, i lati antipatici, quelle asimmetrie che, ne sei perfettamente convinta, se non ci fossero ti renderebbero non dico perfetta, ma quanto meno deliziosa. Eppure se ci pensi bene, proprio queste caratteristiche così particolari sono ciò che distingue ognuno di noi dagli altri e che, di frequente, sono ciò che notiamo e amiamo nelle altre persone.

Per alcuni può essere un naso pronunciato, la timidezza innata o il nervosismo eternamente presente sotto pelle: in realtà si tratta semplicemente di un modo di vedere noi stessi, di frequente inquinato dalla prospettiva con cui osserviamo ciò che siamo. Prova a fare un gioco, in famiglia o con delle amiche: ognuna scriverà in qualche riga il ritratto di se stessa, annotando sia i cosiddetti pregi, sia i difetti. Poi ogni persona appunterà su un foglio una breve descrizione degli altri, esplicitando cosa, dell'altro, lo rende la persona che noi conosciamo e a cui noi vogliamo bene.



Con tutta probabilità scoprirete che difetti e pregi sono intercambiabili, non hanno un ruolo fisso. Ciò che consideriamo un difetto insopportabile di noi stesse, spesso per l'altro costituisce la caratteristica grazie a cui siamo stati notati e amati. Guarda con più simpatia ai tuoi difetti, perché essi sono ciò che ti rende meravigliosamente differente da tutto il resto del mondo.