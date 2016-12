Affronta un colloquio con il piede giusto

07:00 - Hai risposto a un annuncio interessante? Ora è il momento di incontrarsi: sfrutta questa importante occasione come opportunità per te stessa. L'obiettivo non è semplicemente ottenere un certo lavoro: innanzitutto tenta di capire se questa professione potrebbe essere giusta per te e tu per lei, poi ascolta le tue sensazioni in modo da farti un'idea la più precisa possibile sulle persone e l'ambiente in cui ti troverai a lavorare.

Spesso rimaniamo mute e intimidite davanti ai potenziali capi: sbagliato.

Sii concentrata e ascolta con attenzione chi ti sta parlando. Una volta terminato di rispondere in maniera chiara e dettagliata alle domande che ti verranno poste, poni tu pochi e semplici interrogativi necessari sia a te, sia al datore di lavoro: per esempio, l'orario di lavoro, i termini del contratto, le mansioni che dovrai svolgere e le modalità del pagamento.

Guarda l'altra persona negli occhi, siediti in una posizione rilassata (ma non troppo!) e evita gesti che tradiscono il nervosismo, come mangiarti le unghie.

Spiega le tue esperienze professionali precedenti evidenziando ciò che ti hanno permesso di imparare, sia a livello lavorativo, sia esistenziale. Durante il colloquio devi lasciare un'impressione non solo a livello professionale, ma in tutto ciò che ha reso la persona che sei oggi. Non dimenticare mai che offrire e chiedere lavoro è uno scambio: sii orgogliosa delle tue qualità e competenze, negozia i tuoi bisogni. Senza la forza di chi lavora nulla potrebbe realizzarsi, dunque impariamo a nutrire più fiducia e stima nel nostro operato.