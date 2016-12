Saldi: oggi voglio uno Shopping Break

11:01 - I saldi? Sono una buona occasione di acquisto, ma anche… un lavoro. Una giornata di shopping intensivo implica ore in cammino da un negozio all'altro, lo stress di stare in coda in negozi sovraffollati e poco tempo per meditare gli acquisti. Il risultato è che a volte si finisce per comprare la prima cosa che capita e per pentirsi dell'acquisto in breve tempo. Ecco allora le regole d'oro di sopravvivenza, per uno shopping fruttuoso: la prima sta nel concedersi una pausa di riflessione di almeno dieci minuti ogni due ore di shopping, per riposare il corpo e la mente e razionalizzare gli acquisti. Insomma, serve uno Shopping Break.

Uno studio realizzato da FOUND!, la prima agenzia di mood marketing communication in Italia, promosso grazie al coinvolgimento di 120 “esperti di acquisto” (direttori e responsabili di negozi, commessi, consulenti e personal shopper) e psicologi, medici, sociologi e personal trainer, fotografa le abitudini di acquisto dei nostri connazionali e spiega come evitare errori e stress inutile. Secondo il 64% degli esperti intervistati l’atteggiamento predominante con cui gli italiani affrontano lo shopping dei saldi è lo stress. Almeno la metà degli acquirenti va di fretta (41%), è irritabile (28%) e sembra vivere gli acquisti come un male a cui non ci si può sottrarre (19%). Naturalmente non è così per tutti: secondo il 21% sono ancora molti a vivere gli acquisti come un momento piacevole, di gioia e di condivisione e come un’occasione per evadere e per concedersi un capo desiderato e "adocchiato" da tempo (39%). In genere le donne sono più organizzate e decise degli uomini.



Per trarre il massimo profitto dal momento dei saldi e non farsi prendere dalla frenesia ci sono alcune strategie che si possono mettere in atto. Si tratta soprattutto di pianificare” (53%), dividersi i compiti (39%) e scegliere bene il momento degli acquisti (31%). L'importante è soprattutto, durante una maratona di acquisti, prendersi una pausa in cui staccare la spina e ragionare a mente fredda. Insomma serve uno Shopping Break. Ecco le sue cinque regole d'oro:

1 – MENS SANA IN CORPORE SANO: un fisico riposato aiuta la mente nella scelta dell'acquisto giusto. Non importa se in piedi o seduti, l’importante è concedersi almeno 10 minuti di pausa ogni due ore di shopping, magari bevendo un caffè o una bibita.

2 – RAZIONALIZZA CIO’ CHE HAI VISTO: oltre al corpo, bisogna far riposare anche la mente per essere lucidi nel ricordare quello che si è visto. Passare in rassegna tante vetrine può causare confusione e rendere difficile l’individuazione del capo giusto.

3 – TUTELA IL TUO PORTAFOGLI: lo Shopping Break serve anche a fare il punto su quello che abbiamo visto e su quanto abbiamo speso rispetto al budget che ci siamo assegnati all'inizio dello shopping.

4 – PLACA I CONFLITTI: se siamo in giro in compagnia del partner, dei figli o di un'amica, una pausa aiuta a calmare gli attriti che spesso si generano durante lo shopping: i tempi di attesa nei negozi e le indecisioni davanti al capo da acquistare rischiano spesso di sfociare in litigi.

5 – TROVA LA SCELTA GIUSTA: se si è in compagnia ci si può confrontare con gli altri per fare il punto della situazione e dividersi i compiti su cosa comprare. Se invece sei da solo puoi ragionare con cognizione di causa astraendoti dal caos che ti circonda.